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Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.04.2022
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:54
2022-04-14T12:54
2022-04-14T12:58
в мире
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россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил прес-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера."Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем" - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/zelenskiy-1783446085.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, владимир зеленский, россия
12:54 14.04.2022 (обновлено: 12:58 14.04.2022)
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но нужно подготовить почву