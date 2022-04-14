https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783497674.html

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.04.2022

Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле

Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:54

2022-04-14T12:54

2022-04-14T12:58

в мире

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украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил прес-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера."Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем" - сказал Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/zelenskiy-1783446085.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, владимир зеленский, россия