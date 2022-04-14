Рейтинг@Mail.ru
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783497674.html
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.04.2022
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле
Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:54
2022-04-14T12:58
в мире
владимир путин
украина
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_0:70:3338:1948_1920x0_80_0_0_832fff8beec79c0096dc8b62dbfb8a3b.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил прес-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера."Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем" - сказал Песков журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220414/zelenskiy-1783446085.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783085396_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_32ecad8d69d6c85072e3a54bca6446cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, владимир зеленский, россия
12:54 14.04.2022 (обновлено: 12:58 14.04.2022)
 
Путин не отказывается от встречи с Зеленским, заявили в Кремле

Песков: Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но нужно подготовить почву

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с Владимиром Зеленским, но нужно подготовить почву, а текста документа пока нет, заявил прес-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
08:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Бывший депутат Рады рассказал о планах Зеленского на юго-востоке Украины
"Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем" - сказал Песков журналистам.
 
В миреВладимир ПутинУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала