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Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783480363.html
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро - РИА Новости, 14.04.2022
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:44
2022-04-14T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
турция
мид турции
мевлют чавушоглу
владимир путин
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против (встречи)", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.
https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783232557.html
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в мире, россия, украина, турция, мид турции, мевлют чавушоглу, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
11:44 14.04.2022 (обновлено: 11:54 14.04.2022)
 
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро

Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что встреча Путина и Зеленского недалека

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский на встрече в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против (встречи)", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаТурцияМИД ТурцииМевлют ЧавушоглуВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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