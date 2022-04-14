https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783480363.html

Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро

Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро - РИА Новости, 14.04.2022

Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:44

2022-04-14T11:44

2022-04-14T11:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

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мевлют чавушоглу

владимир путин

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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против (встречи)", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.

https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783232557.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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