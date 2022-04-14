https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783480363.html
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро - РИА Новости, 14.04.2022
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро
Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:44
2022-04-14T11:44
2022-04-14T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
турция
мид турции
мевлют чавушоглу
владимир путин
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АНКАРА, 14 апр – РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским недалека, все зависит от согласия и позиции российского лидера, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу."Я считаю, что эта встреча недалека. Все зависит от согласия и позиции Путина. Принципиально российский лидер не против (встречи)", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о перспективах встречи Путина с Зеленским, заявил, что для Москвы ничего не изменилось, в Кремле не отвергают такую возможность, но только после согласования документа в ходе переговоров РФ и Украины.
https://ria.ru/20220413/zelenskiy-1783232557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, турция, мид турции, мевлют чавушоглу, владимир путин, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
11:44 14.04.2022 (обновлено: 11:54 14.04.2022)
Чавушоглу считает, что Путин и Зеленский встретятся уже скоро
Глава МИД Турции Чавушоглу считает, что встреча Путина и Зеленского недалека