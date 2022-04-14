https://ria.ru/20220414/vstrecha-1783435720.html

СМИ: США рассматривают визит Блинкена в Киев для встречи с Зеленским

СМИ: США рассматривают визит Блинкена в Киев для встречи с Зеленским - РИА Новости, 14.04.2022

СМИ: США рассматривают визит Блинкена в Киев для встречи с Зеленским

Администрация США рассматривает возможность отправки в Киев своего представителя, включая госсекретаря Энтони Блинкена или главу Пентагона Ллойда Остина, для... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T02:03

2022-04-14T02:03

2022-04-14T05:09

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ВАШИНГТОН, 14 апр – РИА Новости. Администрация США рассматривает возможность отправки в Киев своего представителя, включая госсекретаря Энтони Блинкена или главу Пентагона Ллойда Остина, для встречи с Владимиром Зеленским и демонстрации поддержки Украине, пишет в среду издание Politico со ссылкой на неназванных американских должностных лиц.Согласно этим данным, окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль по-прежнему остаются глава государства Джо Байден и вице-президент США Камала Харрис, однако, по словам источников, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.Как отмечают собеседники издания, данный визит, вероятнее всего, не будет анонсирован заранее из соображений безопасности. Сроки такой поездки также пока не определены. Более того, источники не исключают визит представителя администрации США в Киев может и вовсе не состояться "в силу изменчивого характера" боевых действий на Украине.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина