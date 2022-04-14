https://ria.ru/20220414/vozgoranie-1783496570.html
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали - РИА Новости, 14.04.2022
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:50
2022-04-14T12:50
2022-04-14T14:13
россия
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России."Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия
12:50 14.04.2022 (обновлено: 14:13 14.04.2022)
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали, взрывы боеприпасов прекратились