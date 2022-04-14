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Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали - РИА Новости, 14.04.2022
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Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали - РИА Новости, 14.04.2022
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:50
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россия
происшествия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России."Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия
12:50 14.04.2022 (обновлено: 14:13 14.04.2022)
 
Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали, взрывы боеприпасов прекратились

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Москва"
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Гвардейский ракетный крейсер "Москва". Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России.
"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", - говорится в сообщении.
Гвардейский ракетный крейсер Москва - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:40
Гвардейский ракетный крейсер "Москва"
 
РоссияПроисшествия
 
 
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