https://ria.ru/20220414/vozgoranie-1783496570.html

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали - РИА Новости, 14.04.2022

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:50

2022-04-14T12:50

2022-04-14T14:13

россия

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет, сообщили в Минобороны России."Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220414/kreyser-1783464512.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, происшествия