https://ria.ru/20220414/voennye-1783598806.html

Заградотряды националистов не дают сдаваться бойцам ВСУ, сообщили очевидцы

Заградотряды националистов не дают сдаваться бойцам ВСУ, сообщили очевидцы - РИА Новости, 14.04.2022

Заградотряды националистов не дают сдаваться бойцам ВСУ, сообщили очевидцы

Украинским военным, желающим сложить оружие или отступить, угрожают расстрелом специальные заградотряды украинских националистов, которые должны помешать им... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T18:54

2022-04-14T18:54

2022-04-14T19:30

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

луганская народная республика

украина

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Украинским военным, желающим сложить оружие или отступить, угрожают расстрелом специальные заградотряды украинских националистов, которые должны помешать им оставить позиции на линии фронта, рассказали журналистам сдавшиеся в плен украинские нацгвардейцы."Отделения были, те, кто хотел сдаться, но им начальство запрещало. Они боялись, что если даже выйдут (с позиций - ред.), их свои начнут перестреливать. Случаи были", - рассказал нацгвардеец Алексей, отвечая на вопрос журналистов, есть ли среди украинских силовиков желающие сложить оружие.Нацгвардеец Виктор, который вместе с группой солдат убежал с позиций, предварительно отказавшись стрелять в пленных мирных жителей Рубежного, рассказал, что во время побега, по ним открыли огонь, предположительно, бойцы запрещенной в России организации "Правый сектор"*."Когда мы отказались (расстреливать пленных мирных жителей – ред.) и нас посадили в гараж… Ночью, там был небольшой пролом, добили мы пролом и в соседний гараж вылезли. Нас было восемь человек. Начали убегать, шум услышали, и они начали по нам стрелять. Двое было убито, а меня ранило, но дотянул меня товарищ, все-таки мы убежали", - рассказал Виктор.Военнослужащие Народной милиции ЛНР сообщили РИА Новости, что не раз, в том числе в радиоперехватах, слышали про угрозы бойцам со стороны украинских командиров."Мы разговаривали с пленными. Над ними стоит любой командир, он из "Правого сектора"*, он их толкает: "Вперед-вперед-вперед!". Получаем данные (из их радиоперехватов – ред.), что кто отступит – расстреляем. Из радиоперехвата мы получили данные, что командир, не буду называть его позывной, кричал своим: "Если, не дай Бог, кто-то оставит позицию, то вас расстреляют. Стоять до конца. На смерть", - рассказал РИА Новости военнослужащий ЛНР с позывным "Тёма".В свою очередь военнослужащий ЛНР с позывным "Саид" в разговоре с корреспондентом РИА Новости предположил, что в украинской армии на данный момент острая нехватка людей, поэтому и выставляют заградотряды из националистов."Уже у них нехватка людей, видимо. Потому, что в плен брали пограничников, органы милиции или полиции, кто там у них, а сзади у них нацики стоят (нацбатальоны – ред.). Эти на передке (на передовых позициях – ред.), а те заградотрядом стоят", - рассказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

https://ria.ru/20220413/zalozhniki-1783420454.html

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в мире, луганская народная республика, украина, правый сектор, вооруженные силы украины