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Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html
Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран
Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран - РИА Новости, 14.04.2022
Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран
Военнослужащие вооруженных сил Украины сейчас перемешались с националистами, сообщил РИА Новости ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Сыч",... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:08
2022-04-14T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины сейчас перемешались с националистами, сообщил РИА Новости ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Сыч", противостоящий украинским войскам и нацбатальонам с 2014 года."Сыч" находится в госпитале Донецка из-за ранения в руку, которое получил в рейде на подконтрольную украинским военным территорию. За время боевых действий в Донбассе, по его словам, он побывал "на всех фронтах", был контужен девять раз."Сейчас нет, сейчас они перемешались все, и так же что те, что те издеваются над нашими, стреляют мирных, даже если на мирном повязка. Вон полбольницы забито гражданскими вместе с нами, с военными", - сказал "Сыч"."Я их не звал сюда, к себе на родину. И не дам им топтать и позорить то, что создавали наши деды", - добавил собеседник.Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в Донецке. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.
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в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины
15:08 14.04.2022
 
Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран

Ветеран боевых действий в Донбассе: украинские военные перемешались с националистами

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ в Киевской области
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ДОНЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины сейчас перемешались с националистами, сообщил РИА Новости ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Сыч", противостоящий украинским войскам и нацбатальонам с 2014 года.
"Сыч" находится в госпитале Донецка из-за ранения в руку, которое получил в рейде на подконтрольную украинским военным территорию. За время боевых действий в Донбассе, по его словам, он побывал "на всех фронтах", был контужен девять раз.
"Сейчас нет, сейчас они перемешались все, и так же что те, что те издеваются над нашими, стреляют мирных, даже если на мирном повязка. Вон полбольницы забито гражданскими вместе с нами, с военными", - сказал "Сыч".
"Я их не звал сюда, к себе на родину. И не дам им топтать и позорить то, что создавали наши деды", - добавил собеседник.
Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в Донецке. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.
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