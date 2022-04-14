https://ria.ru/20220414/voennye-1783536191.html

Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран

Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран - РИА Новости, 14.04.2022

Военнослужащие ВСУ перемешались с националистами, рассказал ветеран

Военнослужащие вооруженных сил Украины сейчас перемешались с националистами, сообщил РИА Новости ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Сыч",... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:08

2022-04-14T15:08

2022-04-14T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 апр – РИА Новости. Военнослужащие вооруженных сил Украины сейчас перемешались с националистами, сообщил РИА Новости ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Сыч", противостоящий украинским войскам и нацбатальонам с 2014 года."Сыч" находится в госпитале Донецка из-за ранения в руку, которое получил в рейде на подконтрольную украинским военным территорию. За время боевых действий в Донбассе, по его словам, он побывал "на всех фронтах", был контужен девять раз."Сейчас нет, сейчас они перемешались все, и так же что те, что те издеваются над нашими, стреляют мирных, даже если на мирном повязка. Вон полбольницы забито гражданскими вместе с нами, с военными", - сказал "Сыч"."Я их не звал сюда, к себе на родину. И не дам им топтать и позорить то, что создавали наши деды", - добавил собеседник.Он проходит лечение в республиканском травматологическом центре в Донецке. У центра установлен памятник пациенту, который сбегает от врачей - он символизирует военного, который желает вернуться на фронт к своим товарищам.

https://ria.ru/20220413/mariupol-1783158401.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, украина, вооруженные силы украины