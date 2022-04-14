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Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела - РИА Новости, 14.04.2022
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Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела
Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела - РИА Новости, 14.04.2022
Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела
Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что посвященный... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:48
2022-04-14T18:03
сша
украина
государственный департамент сша
права человека
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что посвященный России раздел доклада Госдепа США о соблюдении прав человека в мире за 2021 год как "лакмусовая бумажка" проявляет основные цели, на которые в ближайшее время будут брошены силы агентов влияния США.Во вторник госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле."Внимательно изучили выпущенные госдепартаментом США почти 100 страниц оправданий вмешательства в наши внутренние дела. Посвященный России раздел доклада как лакмусовая бумажка проявляет основные цели Соединенных Штатов, на которые в ближайшее время будут брошены силы их агентов влияния", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Парламентарий отметил, что США защищают различные экстремистские и террористические формирования, наркоманов и наркопропагандистов, сторонников нетрадиционных сексуальных отношений, ссылаясь на якобы имеющее место нарушение их прав."Россию также обвиняют в притеснении американских IT-корпораций, но ничего не пишут при этом о грубых нарушениях прав россиян, чьи аккаунты были этими самыми корпорациями заблокированы, в то время как на этих же сервисах свободно распространяется на российскую аудиторию порнография и суицидальный контент, плодятся фейки и призывы к детям участвовать в беспорядках", - добавил он.Пискарев отметил, что в докладе также не пишут и о лишении американскими IT-гигантами россиян права получать оперативную и достоверную информацию от отечественных СМИ и госорганов, чьи аккаунты также незаконно блокируются при явном попустительстве и поощрении со стороны американских властей."В докладе госдепа также льются слезы, что внесенные нами в законодательство поправки "будут препятствовать чтению лекций иностранными профессорами и нобелевскими лауреатами, что приведет к удушению академических обменов", - уточнил он, добавив, что при этом "большого рвения" среди нобелевских лауреатов читать лекции российским студентам не замечено, хотя никаких препятствий для этого нет."А вот активность деструктивных неправительственных организаций наблюдаем постоянно. И "просвещение" нашей молодежи с их стороны почему-то неуклонно сводится к навязыванию искаженного взгляда на историю и чуждых нашей культуре ценностей. Пусть уж лучше они занимаются этим у себя дома", - считает депутат.
https://ria.ru/20220320/rusofobiya-1779167946.html
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сша, украина, государственный департамент сша, права человека
17:48 14.04.2022 (обновлено: 18:03 14.04.2022)
 
Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела

Пискарев считает, что доклад госдепа о правах человека оправдывает вмешательство в дела РФ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что посвященный России раздел доклада Госдепа США о соблюдении прав человека в мире за 2021 год как "лакмусовая бумажка" проявляет основные цели, на которые в ближайшее время будут брошены силы агентов влияния США.
Во вторник госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле.
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"Внимательно изучили выпущенные госдепартаментом США почти 100 страниц оправданий вмешательства в наши внутренние дела. Посвященный России раздел доклада как лакмусовая бумажка проявляет основные цели Соединенных Штатов, на которые в ближайшее время будут брошены силы их агентов влияния", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.
Парламентарий отметил, что США защищают различные экстремистские и террористические формирования, наркоманов и наркопропагандистов, сторонников нетрадиционных сексуальных отношений, ссылаясь на якобы имеющее место нарушение их прав.
"Россию также обвиняют в притеснении американских IT-корпораций, но ничего не пишут при этом о грубых нарушениях прав россиян, чьи аккаунты были этими самыми корпорациями заблокированы, в то время как на этих же сервисах свободно распространяется на российскую аудиторию порнография и суицидальный контент, плодятся фейки и призывы к детям участвовать в беспорядках", - добавил он.
Пискарев отметил, что в докладе также не пишут и о лишении американскими IT-гигантами россиян права получать оперативную и достоверную информацию от отечественных СМИ и госорганов, чьи аккаунты также незаконно блокируются при явном попустительстве и поощрении со стороны американских властей.
"В докладе госдепа также льются слезы, что внесенные нами в законодательство поправки "будут препятствовать чтению лекций иностранными профессорами и нобелевскими лауреатами, что приведет к удушению академических обменов", - уточнил он, добавив, что при этом "большого рвения" среди нобелевских лауреатов читать лекции российским студентам не замечено, хотя никаких препятствий для этого нет.
"А вот активность деструктивных неправительственных организаций наблюдаем постоянно. И "просвещение" нашей молодежи с их стороны почему-то неуклонно сводится к навязыванию искаженного взгляда на историю и чуждых нашей культуре ценностей. Пусть уж лучше они занимаются этим у себя дома", - считает депутат.
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