https://ria.ru/20220414/vmeshatelstvo-1783584359.html

Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела

Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела - РИА Новости, 14.04.2022

Пискарев: новый доклад госдепа оправдывает вмешательство в российские дела

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что посвященный... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:48

2022-04-14T17:48

2022-04-14T18:03

сша

украина

государственный департамент сша

права человека

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев считает, что посвященный России раздел доклада Госдепа США о соблюдении прав человека в мире за 2021 год как "лакмусовая бумажка" проявляет основные цели, на которые в ближайшее время будут брошены силы агентов влияния США.Во вторник госдепартамент США в докладе о состоянии прав человека в мире за 2021 год рутинно обвинил власти России во всевозможных нарушениях – от внесудебных расправ до отсутствия возможности у населения мирным путем менять правительство. Доклад не охватывает периода спецоперации на Украине. В РФ подобные утверждения категорически отвергают. Список претензий не претерпел существенных изменений в сравнении с предшествующим докладом, о несогласии с которым тогда заявляли в Кремле."Внимательно изучили выпущенные госдепартаментом США почти 100 страниц оправданий вмешательства в наши внутренние дела. Посвященный России раздел доклада как лакмусовая бумажка проявляет основные цели Соединенных Штатов, на которые в ближайшее время будут брошены силы их агентов влияния", - приводит слова Пискарева Telegram-канал комиссии.Парламентарий отметил, что США защищают различные экстремистские и террористические формирования, наркоманов и наркопропагандистов, сторонников нетрадиционных сексуальных отношений, ссылаясь на якобы имеющее место нарушение их прав."Россию также обвиняют в притеснении американских IT-корпораций, но ничего не пишут при этом о грубых нарушениях прав россиян, чьи аккаунты были этими самыми корпорациями заблокированы, в то время как на этих же сервисах свободно распространяется на российскую аудиторию порнография и суицидальный контент, плодятся фейки и призывы к детям участвовать в беспорядках", - добавил он.Пискарев отметил, что в докладе также не пишут и о лишении американскими IT-гигантами россиян права получать оперативную и достоверную информацию от отечественных СМИ и госорганов, чьи аккаунты также незаконно блокируются при явном попустительстве и поощрении со стороны американских властей."В докладе госдепа также льются слезы, что внесенные нами в законодательство поправки "будут препятствовать чтению лекций иностранными профессорами и нобелевскими лауреатами, что приведет к удушению академических обменов", - уточнил он, добавив, что при этом "большого рвения" среди нобелевских лауреатов читать лекции российским студентам не замечено, хотя никаких препятствий для этого нет."А вот активность деструктивных неправительственных организаций наблюдаем постоянно. И "просвещение" нашей молодежи с их стороны почему-то неуклонно сводится к навязыванию искаженного взгляда на историю и чуждых нашей культуре ценностей. Пусть уж лучше они занимаются этим у себя дома", - считает депутат.

https://ria.ru/20220320/rusofobiya-1779167946.html

https://ria.ru/20220323/espch-1779655600.html

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сша, украина, государственный департамент сша, права человека