https://ria.ru/20220414/vkontakte-1783538841.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 14.04.2022

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:15

2022-04-14T15:15

2022-04-14T15:15

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.54 мск было зафиксировано 567 жалоб. При этом 49% претензий связаны с работой веб-сайта, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 7% - с профилем.Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и других городов России.

https://radiosputnik.ria.ru/20220329/sotsseti-1780636571.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, екатеринбург, вконтакте, технологии