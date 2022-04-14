https://ria.ru/20220414/vkontakte-1783538841.html
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 14.04.2022
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:15
2022-04-14T15:15
2022-04-14T15:15
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.54 мск было зафиксировано 567 жалоб. При этом 49% претензий связаны с работой веб-сайта, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 7% - с профилем.Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и других городов России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220329/sotsseti-1780636571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, екатеринбург, вконтакте, технологии
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на неполадки