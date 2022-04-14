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В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 14.04.2022
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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 14.04.2022
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:15
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санкт-петербург
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 14.54 мск было зафиксировано 567 жалоб. При этом 49% претензий связаны с работой веб-сайта, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 7% - с профилем.Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и других городов России.
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москва, санкт-петербург, екатеринбург, вконтакте, технологии
15:15 14.04.2022
 
В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" пожаловались на неполадки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис VK в Москве
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 14.54 мск было зафиксировано 567 жалоб. При этом 49% претензий связаны с работой веб-сайта, 44% пользователей жалуются на проблемы с приложением, еще 7% - с профилем.
Логотип ВКонтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 12:08Сказано в эфире
Эксперт объяснил популярность "ВКонтакте" среди россиян
Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Томска, Новосибирска и других городов России.
 
МоскваСанкт-ПетербургЕкатеринбургВКонтактеТехнологии
 
 
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