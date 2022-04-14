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Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев - РИА Новости, 14.04.2022
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:33
2022-04-14T21:33
2022-04-14T22:45
джо байден
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украина
в мире
владимир зеленский
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев.Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами, которые поинтересовались, готов ли Байден отправить в Киев кого-либо из своей администрации.Президент ответил, что решение на этот счет пока не принималось, но журналисты попросили уточнить, кто мог бы претендовать на такую роль."Вы готовы поехать?" — спросил в шутку Байден корреспондента. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он ответил: "Да".Накануне газета Politico написала, что в Белом доме обсуждают возможность отправить кого-то из своих представителей на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Среди возможных кандидатов назывались сам Байден, вице-президент Камала Харрис, но более вероятно, что это будет госсекретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.
https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html
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джо байден, сша, украина, в мире, владимир зеленский, камала харрис, киев
21:33 14.04.2022 (обновлено: 22:45 14.04.2022)
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев