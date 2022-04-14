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Байден заявил, что готов лично поехать в Киев - РИА Новости, 14.04.2022
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Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев - РИА Новости, 14.04.2022
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев
Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T21:33
2022-04-14T22:45
джо байден
сша
украина
в мире
владимир зеленский
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев.Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами, которые поинтересовались, готов ли Байден отправить в Киев кого-либо из своей администрации.Президент ответил, что решение на этот счет пока не принималось, но журналисты попросили уточнить, кто мог бы претендовать на такую роль."Вы готовы поехать?" — спросил в шутку Байден корреспондента. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он ответил: "Да".Накануне газета Politico написала, что в Белом доме обсуждают возможность отправить кого-то из своих представителей на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Среди возможных кандидатов назывались сам Байден, вице-президент Камала Харрис, но более вероятно, что это будет госсекретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.
https://ria.ru/20220414/zayavleniya-1783432051.html
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джо байден, сша, украина, в мире, владимир зеленский, камала харрис, киев
21:33 14.04.2022 (обновлено: 22:45 14.04.2022)
 
Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что готов лично отправиться в Киев.
Перед посадкой на президентский борт в штате Мэриленд у хозяина Белого дома состоялось традиционное краткое общение с журналистами, которые поинтересовались, готов ли Байден отправить в Киев кого-либо из своей администрации.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 00:32
Псаки заявила, что слова Байдена по Украине являются его личным мнением
Президент ответил, что решение на этот счет пока не принималось, но журналисты попросили уточнить, кто мог бы претендовать на такую роль.
"Вы готовы поехать?" — спросил в шутку Байден корреспондента. Услышав в ответ аналогичный вопрос, он ответил: "Да".
Накануне газета Politico написала, что в Белом доме обсуждают возможность отправить кого-то из своих представителей на встречу с Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украине. Среди возможных кандидатов назывались сам Байден, вице-президент Камала Харрис, но более вероятно, что это будет госсекретарь Энтони Блинкен или министр обороны Ллойд Остин.
Президент США Джо Байден
Вчера, 05:29
СМИ: Байден разбрасывается термином "геноцид" для отвлечения внимания
 
Джо БайденСШАУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийКамала ХаррисКиев
 
 
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