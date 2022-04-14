https://ria.ru/20220414/vertolety-1783550480.html
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.04.2022
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России
Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:54
2022-04-14T15:54
2022-04-14T17:51
брянская область
вооруженные силы украины
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил СК в Telegram-канале.Ранения получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждено не менее шести домов на улицах Ленина и Заречной.По факту обстрела в СК открыли уголовное дело .
https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783529529.html
брянская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Работа следователей на месте авиаударов по домам в Брянской области
СК после сообщения о возбуждении дела по украинским авиаударам по домам в брянском Климово публикует видео
2022-04-14T15:54
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
15:54 14.04.2022 (обновлено: 17:51 14.04.2022)
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России
СК сообщил об обстреле поселка в Брянской области украинскими вертолетами