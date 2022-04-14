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СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.04.2022
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СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.04.2022
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России
Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:54
2022-04-14T17:51
брянская область
вооруженные силы украины
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил СК в Telegram-канале.Ранения получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждено не менее шести домов на улицах Ленина и Заречной.По факту обстрела в СК открыли уголовное дело .
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брянская область
россия
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Работа следователей на месте авиаударов по домам в Брянской области
СК после сообщения о возбуждении дела по украинским авиаударам по домам в брянском Климово публикует видео
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
15:54 14.04.2022 (обновлено: 17:51 14.04.2022)
 
СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России

СК сообщил об обстреле поселка в Брянской области украинскими вертолетами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил СК в Telegram-канале.
"Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области", — уточнили в ведомстве.
Ранения получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.
В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждено не менее шести домов на улицах Ленина и Заречной.
По факту обстрела в СК открыли уголовное дело .
Капельницы - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14:49
Состояние двоих пострадавших при обстреле в Брянской области тяжелое
 
Брянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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