https://ria.ru/20220414/vertolety-1783550480.html

СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России

СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России - РИА Новости, 14.04.2022

СК прокомментировал вторжение вертолетов ВСУ на территорию России

Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:54

2022-04-14T15:54

2022-04-14T17:51

брянская область

вооруженные силы украины

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Два украинских вертолета, оснащенные тяжелым вооружением, нарушили российское воздушное пространство и обстреляли населенный пункт в Брянской области, сообщил СК в Telegram-канале.Ранения получили семь человек, в том числе ребенок 2020 года рождения.В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждено не менее шести домов на улицах Ленина и Заречной.По факту обстрела в СК открыли уголовное дело .

https://ria.ru/20220414/postradavshie-1783529529.html

брянская область

россия

украина

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Влада Копылова

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Работа следователей на месте авиаударов по домам в Брянской области СК после сообщения о возбуждении дела по украинским авиаударам по домам в брянском Климово публикует видео 2022-04-14T15:54 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

брянская область, вооруженные силы украины, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)