https://ria.ru/20220414/uvazhenie-1783439697.html

В Крыму назвали позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение

В Крыму назвали позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение - РИА Новости, 14.04.2022

В Крыму назвали позицию Ле Пен по статусу полуострова вызывающей уважение

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция кандидата в президенты Франции Марин Ле РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:52

2022-04-14T04:52

2022-04-14T04:52

россия

франция

севастополь

марин ле пен

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что позиция кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен относительно статуса полуострова вызывает уважение.Ранее кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.По его словам, крымчане желают Ле Пен победы на предстоящих выборах."Борьба будет достаточно жесткой, так как проамериканские силы применят весь набор, в том числе и грязных технологий, чтобы не допустить победу неугодного им независимого кандидата, способного отстаивать национальные интересы своей страны и народа, а не быть марионеткой", - сказал Гемпель.При этом собеседник агентства уверен, что в скором времени в независимости от результатов выборов Ле Пен сможет посетить Киев, поскольку преступный режим на Украине будет уничтожен."Независимо от результатов выборов во Франции крымчане будут рады видеть Ле Пен в Крыму", - подчеркнул Гемпель.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220413/svyazi-1783236525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, франция, севастополь, марин ле пен, в мире