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Российские производители получат льготные кредиты на упаковку - РИА Новости, 14.04.2022
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Российские производители получат льготные кредиты на упаковку
Российские производители получат льготные кредиты на упаковку - РИА Новости, 14.04.2022
Российские производители получат льготные кредиты на упаковку
Производители продуктов питания в России смогут получить льготные кредиты на упаковку продуктов – такое предложение участников рынка было озвучено на совещании... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:08
2022-04-14T10:13
экономика
дмитрий патрушев
виктория абрамченко
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производители продуктов питания в России смогут получить льготные кредиты на упаковку продуктов – такое предложение участников рынка было озвучено на совещании с вице-премьером Викторией Абрамченко и ей поддержано, сообщили журналистам в аппарате Абрамченко."Для стабилизации ситуации предложено дать возможность перерабатывающим предприятиям использовать льготные кредиты, в том числе и на приобретение упаковочных материалов", - говорится в сообщении.Совещание Абрамченко с бизнесом и ведомствами было посвящено обеспечению упаковкой отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности, и вице-премьер отметила, что к решению задач отрасли подключены министерства и ведомства, у которых уже выработан комплекс мероприятий по замещению упаковочных решений.По словам участников совещания, производители по большей части обеспечены отечественными материалами, однако некоторые позиции остаются импортными, поэтому в настоящее время решаются вопросы построения новых кооперационных цепочек. "Одновременно подбираются альтернативные российские производители, идет наладка собственных производств с целью импортозамещения. В то же время участники рынка отмечают повышение цен на отдельные виды материалов, тары и упаковки, что отражается на себестоимости продовольственных товаров", - пояснили в аппарате.Вице-премьер напомнила, что российские аграрии получают льготные кредиты по максимальной ставке 5% годовых на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. "Благодаря расширению этого механизма на приобретение упаковки предприятия перерабатывающей промышленности смогут сдержать рост своих расходов, а соответственно и стоимость конечной продукции", - цитирует Абрамченко ее аппарат.Упаковки не хватаетРоссийские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Так, сама Абрамченко, комментируя рост цен на сахар, ранее заявляла, что он связан с ростом издержек, в том числе, затрат на упаковку – некоторые ее виды, по словам вице-премьера, выросли в цене в два-три раза.Позднее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. Предложение продавать некоторые продукты без упаковки, в частности, хлеб, обсуждалось и ранее – на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе.В марте норвежский производитель асептической тары Elopak (бренд Pure-Pak) на фоне ситуации на Украине заявил о немедленной приостановке деятельности в РФ, а владелец крупнейшего производителя упаковки (завод Tetra Pak в подмосковной Лобне) заявил о снижении производства в России, кроме выпуска тары для жизненно важных молока и детского питания. Позже Tetra Pak завил, что на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Кроме того, крупный производитель алюминиевой упаковки – американская Ball Corporation – заявила о решении "немедленно сократить все операции" на принадлежащих ей трех заводах в России.Одновременно молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов. Российские ритейлеры также рассказывали РИА Новости, что изучают альтернативные тетрапаку варианты упаковочных материалов, но пока не наблюдают сбоев в поставках молока и соков из-за нехватки тары. Президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков, в свою очередь, заявлял, что производители в РФ нашли ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, и с ними уже ведутся переговоры.Между тем, старший директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова сообщала РИА Новости, что российским производителям продовольствия не удастся быстро заменить иностранную упаковку, и на первых порах ее нехватка может даже привести к временному сокращению ассортимента на полках магазинов.
https://ria.ru/20220330/upakovka-1780827359.html
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экономика, дмитрий патрушев, виктория абрамченко
10:08 14.04.2022 (обновлено: 10:13 14.04.2022)
 
Российские производители получат льготные кредиты на упаковку

Российские производители продуктов питания смогут получить льготные кредиты на упаковку

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМакаронные изделия на полках в одном из магазинов "Перекресток" в Москве
Макаронные изделия на полках в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Макаронные изделия на полках в одном из магазинов "Перекресток" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Производители продуктов питания в России смогут получить льготные кредиты на упаковку продуктов – такое предложение участников рынка было озвучено на совещании с вице-премьером Викторией Абрамченко и ей поддержано, сообщили журналистам в аппарате Абрамченко.
"Для стабилизации ситуации предложено дать возможность перерабатывающим предприятиям использовать льготные кредиты, в том числе и на приобретение упаковочных материалов", - говорится в сообщении.
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Совещание Абрамченко с бизнесом и ведомствами было посвящено обеспечению упаковкой отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности, и вице-премьер отметила, что к решению задач отрасли подключены министерства и ведомства, у которых уже выработан комплекс мероприятий по замещению упаковочных решений.
По словам участников совещания, производители по большей части обеспечены отечественными материалами, однако некоторые позиции остаются импортными, поэтому в настоящее время решаются вопросы построения новых кооперационных цепочек. "Одновременно подбираются альтернативные российские производители, идет наладка собственных производств с целью импортозамещения. В то же время участники рынка отмечают повышение цен на отдельные виды материалов, тары и упаковки, что отражается на себестоимости продовольственных товаров", - пояснили в аппарате.
Вице-премьер напомнила, что российские аграрии получают льготные кредиты по максимальной ставке 5% годовых на развитие растениеводства и животноводства, переработку сельхозпродукции и другие цели. "Благодаря расширению этого механизма на приобретение упаковки предприятия перерабатывающей промышленности смогут сдержать рост своих расходов, а соответственно и стоимость конечной продукции", - цитирует Абрамченко ее аппарат.
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Упаковки не хватает

Российские власти неоднократно говорили о проблемах с упаковкой производителей продуктов, в том числе в связи с ростом цен на нее. Так, сама Абрамченко, комментируя рост цен на сахар, ранее заявляла, что он связан с ростом издержек, в том числе, затрат на упаковку – некоторые ее виды, по словам вице-премьера, выросли в цене в два-три раза.
Позднее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что российские власти вместе с бизнесом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки. Предложение продавать некоторые продукты без упаковки, в частности, хлеб, обсуждалось и ранее – на заседании оперштаба по вопросам продовольственной безопасности и стабилизации цен в Минсельхозе.
В марте норвежский производитель асептической тары Elopak (бренд Pure-Pak) на фоне ситуации на Украине заявил о немедленной приостановке деятельности в РФ, а владелец крупнейшего производителя упаковки (завод Tetra Pak в подмосковной Лобне) заявил о снижении производства в России, кроме выпуска тары для жизненно важных молока и детского питания. Позже Tetra Pak завил, что на время откажется от выпуска упаковок для вина и напитков объемом два литра. Кроме того, крупный производитель алюминиевой упаковки – американская Ball Corporation – заявила о решении "немедленно сократить все операции" на принадлежащих ей трех заводах в России.
Одновременно молочные предприятия уведомили Минпромторг о возможных перебоях с поставками из-за нехватки упаковки, создаваемой из импортных материалов. Российские ритейлеры также рассказывали РИА Новости, что изучают альтернативные тетрапаку варианты упаковочных материалов, но пока не наблюдают сбоев в поставках молока и соков из-за нехватки тары. Президент Союза производителей соков, воды и напитков "Союзнапитки" Максим Новиков, в свою очередь, заявлял, что производители в РФ нашли ряд альтернативных поставщиков для упаковки напитков, и с ними уже ведутся переговоры.
Между тем, старший директор-руководитель группы корпоративных рейтингов АКРА Екатерина Можарова сообщала РИА Новости, что российским производителям продовольствия не удастся быстро заменить иностранную упаковку, и на первых порах ее нехватка может даже привести к временному сокращению ассортимента на полках магазинов.
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