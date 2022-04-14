https://ria.ru/20220414/ukraina-1783626525.html

Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ

Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022

Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ

Пользователи Twitter оценили храбрость украинской бабушки, встретившей солдат ВСУ с красным флагом. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T22:55

2022-04-14T22:55

2022-04-14T23:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782920729_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_acbf8230c14ba1222304016e9cec707d.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили храбрость украинской бабушки, встретившей солдат ВСУ с красным флагом.Видеозапись инцидента опубликовал заместитель постпреда России в женевском офисе ООН Александр Алимов. Речь идет о жительнице Украины, которая вместе с мужем вышла к военнослужащим ВСУ с красным полотнищем. Военный передал старикам продукты, после чего забрал флаг и начал его топтать. Женщина отказалась принимать помощь и заявила, что за красный флаг воевали ее родители. Пользователи поддержали пенсионерку, отметив ее смелость и принципиальность."У этой женщины действительно есть достоинство", — написала Vegandi1."Храни, Господь, эту женщину", — пожелал KiambaKeli."Какая смелая женщина!" — восхитился Jamie Campbell."Какой храбрый человек выступил против фашизма", — написал PatricMan2."Надеюсь, с ней все в порядке", — прокомментировала Mandy444173131."Я люблю ее… Честная бабушка… Надеюсь, ее оставили в живых! Какая смелая!" — отметил Olqaba."Бабушка, вы одна на миллион. Люблю вашу храбрость!" — написал Anduseyl.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html

https://ria.ru/20220414/zelenskiy-1783582618.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Давид Андриясов

Давид Андриясов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, вооруженные силы украины