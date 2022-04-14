https://ria.ru/20220414/ukraina-1783626525.html
Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ
Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ - РИА Новости, 14.04.2022
Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ
Пользователи Twitter оценили храбрость украинской бабушки, встретившей солдат ВСУ с красным флагом. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T22:55
2022-04-14T22:55
2022-04-14T23:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter оценили храбрость украинской бабушки, встретившей солдат ВСУ с красным флагом.Видеозапись инцидента опубликовал заместитель постпреда России в женевском офисе ООН Александр Алимов. Речь идет о жительнице Украины, которая вместе с мужем вышла к военнослужащим ВСУ с красным полотнищем. Военный передал старикам продукты, после чего забрал флаг и начал его топтать. Женщина отказалась принимать помощь и заявила, что за красный флаг воевали ее родители. Пользователи поддержали пенсионерку, отметив ее смелость и принципиальность."У этой женщины действительно есть достоинство", — написала Vegandi1."Храни, Господь, эту женщину", — пожелал KiambaKeli."Какая смелая женщина!" — восхитился Jamie Campbell."Какой храбрый человек выступил против фашизма", — написал PatricMan2."Надеюсь, с ней все в порядке", — прокомментировала Mandy444173131."Я люблю ее… Честная бабушка… Надеюсь, ее оставили в живых! Какая смелая!" — отметил Olqaba."Бабушка, вы одна на миллион. Люблю вашу храбрость!" — написал Anduseyl.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220406/melnik-1782123436.html
https://ria.ru/20220414/zelenskiy-1783582618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины
22:55 14.04.2022 (обновлено: 23:52 14.04.2022)
Зарубежные пользователи Сети восхитились бабушкой, давшей отпор ВСУ
Зарубежные пользователи Twitter восхитились украинской бабушкой, давшей отпор ВСУ
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
оценили храбрость украинской бабушки, встретившей солдат ВСУ с красным флагом.
Видеозапись инцидента опубликовал заместитель постпреда России
в женевском офисе ООН
Александр Алимов. Речь идет о жительнице Украины
, которая вместе с мужем вышла к военнослужащим ВСУ
с красным полотнищем. Военный передал старикам продукты, после чего забрал флаг и начал его топтать. Женщина отказалась принимать помощь и заявила, что за красный флаг воевали ее родители.
Пользователи поддержали пенсионерку, отметив ее смелость и принципиальность.
"У этой женщины действительно есть достоинство", — написала Vegandi1.
"Храни, Господь, эту женщину", — пожелал KiambaKeli.
"Какая смелая женщина!" — восхитился Jamie Campbell.
"Какой храбрый человек выступил против фашизма", — написал PatricMan2.
"Надеюсь, с ней все в порядке", — прокомментировала Mandy444173131.
"Я люблю ее… Честная бабушка… Надеюсь, ее оставили в живых! Какая смелая!" — отметил Olqaba.
"Бабушка, вы одна на миллион. Люблю вашу храбрость!" — написал Anduseyl.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.