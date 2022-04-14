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Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов - РИА Новости, 14.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606684.html
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов - РИА Новости, 14.04.2022
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:01
2022-04-14T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
донбасс
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", — перечислил он.При этом ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 военным объектам, среди которых восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, добавил генерал.Всего за время спецоперации российская армия уничтожила 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронемашин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783542336.html
россия
украина
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россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, донбасс
20:01 14.04.2022 (обновлено: 21:02 14.04.2022)
 
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов

Минобороны: российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкРазорванная гусеница и подбитый танк украинской армии
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", — перечислил он.
При этом ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 военным объектам, среди которых восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, добавил генерал.
Всего за время спецоперации российская армия уничтожила 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронемашин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 15:28
На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВ миреДонбасс
 
 
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