https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606684.html

Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов

Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов - РИА Новости, 14.04.2022

Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов

За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T20:01

2022-04-14T20:01

2022-04-14T21:02

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", — перечислил он.При этом ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 военным объектам, среди которых восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, добавил генерал.Всего за время спецоперации российская армия уничтожила 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронемашин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783542336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, донбасс