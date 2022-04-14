https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606684.html
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов - РИА Новости, 14.04.2022
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T20:01
2022-04-14T20:01
2022-04-14T21:02
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
в мире
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775623356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c35602e11e81d62535759b04c2d8c7d9.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", — перечислил он.При этом ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 военным объектам, среди которых восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, добавил генерал.Всего за время спецоперации российская армия уничтожила 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронемашин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783542336.html
россия
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775623356_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea1226d2b43b32d119ab69b9a3a4a143.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, в мире, донбасс
20:01 14.04.2022 (обновлено: 21:02 14.04.2022)
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
Минобороны: российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. За день российская боевая авиация поразила семь украинских военных объектов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"В районе Приволье склад ракетно-артиллерийского вооружения; в районах Великая Новоселка, Теминовка, Ивановка, Краматорск
и Богородничное — шесть районов скопления живой силы и бронетехники украинских 54-й отдельной механизированной и 128-й горной штурмовой бригад", — перечислил он.
При этом ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 132 военным объектам, среди которых восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи и склад боеприпасов, добавил генерал.
Всего за время спецоперации российская армия уничтожила 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотников, 2188 танков и других боевых бронемашин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 957 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. По словам президента Владимира Путина
, ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса
.