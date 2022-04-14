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Минобороны заявило о поражении восьми пунктов управления на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783606103.html
Минобороны заявило о поражении восьми пунктов управления на Украине
Минобороны заявило о поражении восьми пунктов управления на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны заявило о поражении восьми пунктов управления на Украине
Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили в четверг 132 военных объекта на Украине, в том числе 110 районов сосредоточения живой силы, сообщил официальный... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:58
2022-04-14T21:23
обострение ситуации в днр и лнр
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили в четверг 132 военных объекта на Украине, в том числе 110 районов сосредоточения живой силы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Минобороны РФ о пораженных объектах ВСУ
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
19:58 14.04.2022 (обновлено: 21:23 14.04.2022)
 
Минобороны заявило о поражении восьми пунктов управления на Украине

Минобороны: на Украине поражены 132 военных объекта, в том числе восемь пунктов управления

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили в четверг 132 военных объекта на Украине, в том числе 110 районов сосредоточения живой силы, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 132 объекта, в том числе: восемь пунктов управления, 110 опорных пунктов и районов скопления живой силы, четыре артиллерийских батареи, склад боеприпасов", - сказал Конашенков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разорванная гусеница и подбитый танк украинской армии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 20:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Российская авиация за сутки поразила семь украинских военных объектов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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