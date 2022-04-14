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США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783600815.html
США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца
США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца - РИА Новости, 14.04.2022
США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца
США рассчитывают завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:08
2022-04-14T19:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
сша
россия
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США рассчитывают завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Как отметил чиновник США высокого ранга, отправка военной помощи за рубеж, как правило, осуществляется спустя 3-4 дня после официального одобрения федеральным правительством. "Что касается 800-миллионного пакета, нам потребуется в общей сложности до четырех недель, чтобы совершить отправку", - сказал представитель Пентагона на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html
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в мире, владимир путин, украина, сша, россия, министерство обороны сша
19:08 14.04.2022 (обновлено: 19:37 14.04.2022)
 
США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца

США отправят на Украину военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца

© Фото : U.S. Air Force / Roland BalikПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США рассчитывают завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
Как отметил чиновник США высокого ранга, отправка военной помощи за рубеж, как правило, осуществляется спустя 3-4 дня после официального одобрения федеральным правительством.
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
Вчера, 17:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Что касается 800-миллионного пакета, нам потребуется в общей сложности до четырех недель, чтобы совершить отправку", - сказал представитель Пентагона на брифинге.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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