https://ria.ru/20220414/ukraina-1783600815.html

США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца

США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца - РИА Новости, 14.04.2022

США пошлют Киеву военную помощь на 800 миллионов долларов в течение месяца

США рассчитывают завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:08

2022-04-14T19:08

2022-04-14T19:37

обострение ситуации в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. США рассчитывают завершить отправку всей военной помощи Украине в рамках нового пакета на 800 миллионов долларов в течение месяца, заявил высокопоставленный представитель Пентагона.Как отметил чиновник США высокого ранга, отправка военной помощи за рубеж, как правило, осуществляется спустя 3-4 дня после официального одобрения федеральным правительством. "Что касается 800-миллионного пакета, нам потребуется в общей сложности до четырех недель, чтобы совершить отправку", - сказал представитель Пентагона на брифинге.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783582824.html

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html

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россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир путин, украина, сша, россия, министерство обороны сша