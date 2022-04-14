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В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине
В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине
Американские кураторы биологических лабораторий на Украине больше всего интересовались проектами двойного назначения, многие из которых направлены на изучение... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:39
2022-04-14T15:56
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские кураторы биологических лабораторий на Украине больше всего интересовались проектами двойного назначения, многие из которых направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия, таких как чума и туляремия, а также возбудителей экономически значимых инфекций, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Американских кураторов, прежде всего, интересовали исследования, имеющие двойное назначение, например, проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения", проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский союз", - сказал Кириллов на брифинге.Он уточнил, что многие из исследований были посвящены изучению потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителям экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней.Он заявляет, что проекты P-364, 444, и 781, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц и летучих мышей, были профинансированы в интересах американского военного ведомства.По словам Кириллова, с 2014 по 2022 годы Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства, таких как Украина, Грузия, Молдавия и Азербайджан, было реализовано более 500 научно-исследовательских проектов.
https://ria.ru/20220414/opyty-1783543277.html
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в мире, сша, украина
15:39 14.04.2022 (обновлено: 15:56 14.04.2022)
 
В Минобороны рассказали, какими проектами интересовались США на Украине

Минобороны: США интересовались проектами двойного назначения в биолабораториях Украины

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские кураторы биологических лабораторий на Украине больше всего интересовались проектами двойного назначения, многие из которых направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия, таких как чума и туляремия, а также возбудителей экономически значимых инфекций, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Американских кураторов, прежде всего, интересовали исследования, имеющие двойное назначение, например, проект 6166 "Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения", проект 9601 "Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский союз", - сказал Кириллов на брифинге.
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Он уточнил, что многие из исследований были посвящены изучению потенциальных агентов биологического оружия (чума, туляремия) и возбудителям экономически значимых инфекций, таких как патогенный грипп птиц и африканская чума свиней.
Он заявляет, что проекты P-364, 444, и 781, направленные на изучение распространения возбудителей опасных инфекций через насекомых-переносчиков, диких птиц и летучих мышей, были профинансированы в интересах американского военного ведомства.
По словам Кириллова, с 2014 по 2022 годы Украинским научно-технологическим центром в странах постсоветского пространства, таких как Украина, Грузия, Молдавия и Азербайджан, было реализовано более 500 научно-исследовательских проектов.
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