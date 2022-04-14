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Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба - РИА Новости, 14.04.2022
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Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба
Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба - РИА Новости, 14.04.2022
Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений с ФРГ, уверен, что ситуация с отказом принять с визитом президента... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:33
2022-04-14T15:33
в мире
германия
украина
мид украины
дмитрий кулеба
франк-вальтер штайнмайер
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений с ФРГ, уверен, что ситуация с отказом принять с визитом президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера будет урегулирована."Украина с большим уважением относится к Германии… Мы не заинтересованы в эскалации, обострении двусторонних отношений. Уверен, эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и вреда дипломатическим отношениям не нанесет", - сказал Кулеба на брифинге.Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом Штайнмайера вызывает недоумение.
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в мире, германия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, франк-вальтер штайнмайер
15:33 14.04.2022
 
Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба

Кулеба выразил надежду на урегулирование ситуации с отказом принять в Киеве Штайнмайера

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений с ФРГ, уверен, что ситуация с отказом принять с визитом президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера будет урегулирована.
"Украина с большим уважением относится к Германии… Мы не заинтересованы в эскалации, обострении двусторонних отношений. Уверен, эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и вреда дипломатическим отношениям не нанесет", - сказал Кулеба на брифинге.
Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом Штайнмайера вызывает недоумение.
Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 14:21
В Киеве объяснили отказ Штайнмайеру в визите
 
В миреГерманияУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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