Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба
Кулеба выразил надежду на урегулирование ситуации с отказом принять в Киеве Штайнмайера
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений с ФРГ, уверен, что ситуация с отказом принять с визитом президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера будет урегулирована.
"Украина с большим уважением относится к Германии… Мы не заинтересованы в эскалации, обострении двусторонних отношений. Уверен, эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и вреда дипломатическим отношениям не нанесет", - сказал Кулеба на брифинге.
Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом Штайнмайера вызывает недоумение.
Вчера, 14:21В Киеве объяснили отказ Штайнмайеру в визите