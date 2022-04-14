https://ria.ru/20220414/ukraina-1783543983.html

Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба

Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба - РИА Новости, 14.04.2022

Киев не заинтересован в обострении отношений с Берлином, заявил Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений с ФРГ, уверен, что ситуация с отказом принять с визитом президента... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:33

2022-04-14T15:33

2022-04-14T15:33

в мире

германия

украина

мид украины

дмитрий кулеба

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не заинтересован в обострении отношений с ФРГ, уверен, что ситуация с отказом принять с визитом президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера будет урегулирована."Украина с большим уважением относится к Германии… Мы не заинтересованы в эскалации, обострении двусторонних отношений. Уверен, эта ситуация будет урегулирована по дипломатическим каналам и вреда дипломатическим отношениям не нанесет", - сказал Кулеба на брифинге.Таблоид Bild сообщал со ссылкой на правительственные украинские круги, что Владимир Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией" в последние годы. По информации издания, последний планировал посетить Украину 13 апреля. Штайнмайер во вторник заявил, что был готов поехать в Киев вместе с коллегами из Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, но там сочли его присутствие нежелательным. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отказ Киева принять с визитом Штайнмайера вызывает недоумение.

https://ria.ru/20220413/shtaynmayer-1783321085.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, франк-вальтер штайнмайер