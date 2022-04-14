https://ria.ru/20220414/ukraina-1783542336.html

На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения

На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения - РИА Новости, 14.04.2022

На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения

Документы показывают, что специалисты Украины работали над созданием средств доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:28

2022-04-14T15:28

2022-04-14T15:28

в мире

сша

вашингтон (штат)

войска рхбз

министерство обороны сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780410611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d39c0cb9b819b26a8c7edf4dcf99808b.jpg

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Документы показывают, что специалисты Украины работали над созданием средств доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.Он отметил, был создан Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который распределял гранты на интересующие Пентагон исследования, в том числе – в области биологического оружия. Его заказчики и спонсоры со стороны США - госдеп и минобороны. Финансирование центра осуществлялось также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.Кириллов процитировал документ, подготовленный кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года."Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование", - заявил начальник войск РХБЗ.В документе, в частности, отмечается: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783530961.html

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, вашингтон (штат), войска рхбз, министерство обороны сша