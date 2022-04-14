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На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения - РИА Новости, 14.04.2022
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На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения
На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения - РИА Новости, 14.04.2022
На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения
Документы показывают, что специалисты Украины работали над созданием средств доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:28
2022-04-14T15:28
в мире
сша
вашингтон (штат)
войска рхбз
министерство обороны сша
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Документы показывают, что специалисты Украины работали над созданием средств доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.Он отметил, был создан Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который распределял гранты на интересующие Пентагон исследования, в том числе – в области биологического оружия. Его заказчики и спонсоры со стороны США - госдеп и минобороны. Финансирование центра осуществлялось также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.Кириллов процитировал документ, подготовленный кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года."Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование", - заявил начальник войск РХБЗ.В документе, в частности, отмечается: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".
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в мире, сша, вашингтон (штат), войска рхбз, министерство обороны сша
15:28 14.04.2022
 
На Украине разрабатывали средства доставки оружия массового поражения

На Украине разрабатывали средства доставки и применения оружия массового поражения

© AP Photo / Petros GiannakourisВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Документы показывают, что специалисты Украины работали над созданием средств доставки оружия массового поражения (ОМП), сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
Он отметил, был создан Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), который распределял гранты на интересующие Пентагон исследования, в том числе – в области биологического оружия. Его заказчики и спонсоры со стороны США - госдеп и минобороны. Финансирование центра осуществлялось также через агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США.
Кириллов процитировал документ, подготовленный кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года.
"Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование", - заявил начальник войск РХБЗ.
В документе, в частности, отмечается: "…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…".
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