На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что украинские ученые изучали создание неблагоприятной биообстановки
© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские специалисты под контролем американских ученых изучали возможность распространения холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е водным путем, чтобы в результате можно было создать неблагоприятную биологическую обстановку в России, Причерноморье и Восточной Европе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем", - сказал Кириллов на брифинге.
Он уточнил, что в рамках проекта 3007 "Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине" была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы – депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США.
"Перед вами карта водных ресурсов Украины. Ее анализ показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы – Белоруссии, Молдавии, Польше", - добавил Кириллов.