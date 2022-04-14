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На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.04.2022
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На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны
На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны - РИА Новости, 14.04.2022
На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны
Украинские специалисты под контролем американских ученых изучали возможность распространения холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е водным путем, чтобы в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:26
2022-04-14T15:26
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские специалисты под контролем американских ученых изучали возможность распространения холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е водным путем, чтобы в результате можно было создать неблагоприятную биологическую обстановку в России, Причерноморье и Восточной Европе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем", - сказал Кириллов на брифинге.Он уточнил, что в рамках проекта 3007 "Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине" была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы – депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США."Перед вами карта водных ресурсов Украины. Ее анализ показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной Европы – Белоруссии, Молдавии, Польше", - добавил Кириллов.
https://ria.ru/20220414/besplotnik-1783540451.html
https://ria.ru/20220414/biolaboratorii-1783540549.html
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украина, восточная европа, днепр (город), в мире
15:26 14.04.2022
 
На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что украинские ученые изучали создание неблагоприятной биообстановки

© AP Photo / Murad SezerБактериологическая лаборатория
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Бактериологическая лаборатория. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Украинские специалисты под контролем американских ученых изучали возможность распространения холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е водным путем, чтобы в результате можно было создать неблагоприятную биологическую обстановку в России, Причерноморье и Восточной Европе, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В ходе работ украинскими специалистами под контролем американских ученых систематически проводился отбор проб воды в ряде крупных рек Украины, включая Днепр, Дунай, Днестр, а также в Северо-Крымском канале с целью установить наличие особо опасных патогенов, включая возбудителей холеры, брюшного тифа, гепатитов А и Е, и сделать выводы о возможности их распространения водным путем", - сказал Кириллов на брифинге.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:23
Под Харьковом нашли три беспилотника с оборудованием для распыления
Он уточнил, что в рамках проекта 3007 "Мониторинг эпидемиологической и экологической ситуации относительно опасных болезней водного происхождения на Украине" была проведена оценка поражающих свойств отобранных образцов, а сами штаммы – депонированы в коллекцию и впоследствии вывезены в США.
"Перед вами карта водных ресурсов Украины. Ее анализ показывает, что результаты проведенных работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Черного и Азовского морей, а также в странах Восточной ЕвропыБелоруссии, Молдавии, Польше", - добавил Кириллов.
Минобороны о роли УНТЦ в военно-биологической деятельности США - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:23
Минобороны назвало имена западных кураторов украинских биолабораторий
 
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