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Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783510100.html
Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных
Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных - РИА Новости, 14.04.2022
Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных
Боевики "Правого сектора"* приказывали бойцам украинской Национальной гвардии расстреливать пленных мирных жителей в Рубежном под предлогом "мести за Бучу",... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:31
2022-04-14T15:10
в мире
родион мирошник
владимир путин
луганская народная республика
киев
россия
правый сектор
обострение ситуации в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* приказывали бойцам украинской Национальной гвардии расстреливать пленных мирных жителей в Рубежном под предлогом "мести за Бучу", рассказал добровольно сдавший оружие нацгвардеец по имени Виктор.По его словам, боевики привезли в гаражный кооператив в Рубежном около 20 человек с белыми повязками на руках и приказали их расстрелять.В свою очередь, нацгвардеец по имени Алексей рассказал, как украинские боевики обращались с мирными жителями Рубежного."Они их выселяли. Они занимали средние этажи. Тех, кто не хотел, выгоняли, чтобы занимать огневую позицию. Они просто уходили, либо их выгоняли без возмещения ущерба", — отметил он.Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских войск заканчивают зачистку Рубежного и населенного пункта Попасная. По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также некоторые близлежащие населенные пункты.По заявлениям российского Минобороны, произошедшие в Буче события были инсценированной Киевом провокацией.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаюся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Запрещенная в России экстремистская организация.
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353
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Украинские нацгвардейцы рассказали о приказах расстреливать пленных мирных жителей
Сложившие оружие украинские нацгвардейцы рассказали, как бойцы "Правого сектора" (запрещен в России) в Рубежном, за которое идут бои в Донбассе, приказывали им расстреливать пленных мирных жителей
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в мире, родион мирошник, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, правый сектор
13:31 14.04.2022 (обновлено: 15:10 14.04.2022)
 
Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных

Украинский нацгвардеец рассказал о приказе "Правого сектора"* расстреливать мирных жителей

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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* приказывали бойцам украинской Национальной гвардии расстреливать пленных мирных жителей в Рубежном под предлогом "мести за Бучу", рассказал добровольно сдавший оружие нацгвардеец по имени Виктор.
По его словам, боевики привезли в гаражный кооператив в Рубежном около 20 человек с белыми повязками на руках и приказали их расстрелять.

"Мы отказались это делать, за что нас разоружили и в тот же гараж мы были опущены в яму", — пояснил военный.

В свою очередь, нацгвардеец по имени Алексей рассказал, как украинские боевики обращались с мирными жителями Рубежного.
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"Они их выселяли. Они занимали средние этажи. Тех, кто не хотел, выгоняли, чтобы занимать огневую позицию. Они просто уходили, либо их выгоняли без возмещения ущерба", — отметил он.
Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских войск заканчивают зачистку Рубежного и населенного пункта Попасная. По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также некоторые близлежащие населенные пункты.
По заявлениям российского Минобороны, произошедшие в Буче события были инсценированной Киевом провокацией.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаюся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРодион МирошникВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссияПравый сектор
 
 
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