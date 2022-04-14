https://ria.ru/20220414/ukraina-1783510100.html

Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных

Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных - РИА Новости, 14.04.2022

Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных

Боевики "Правого сектора"* приказывали бойцам украинской Национальной гвардии расстреливать пленных мирных жителей в Рубежном под предлогом "мести за Бучу",... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:31

2022-04-14T13:31

2022-04-14T15:10

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правый сектор

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* приказывали бойцам украинской Национальной гвардии расстреливать пленных мирных жителей в Рубежном под предлогом "мести за Бучу", рассказал добровольно сдавший оружие нацгвардеец по имени Виктор.По его словам, боевики привезли в гаражный кооператив в Рубежном около 20 человек с белыми повязками на руках и приказали их расстрелять.В свою очередь, нацгвардеец по имени Алексей рассказал, как украинские боевики обращались с мирными жителями Рубежного."Они их выселяли. Они занимали средние этажи. Тех, кто не хотел, выгоняли, чтобы занимать огневую позицию. Они просто уходили, либо их выгоняли без возмещения ущерба", — отметил он.Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских войск заканчивают зачистку Рубежного и населенного пункта Попасная. По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также некоторые близлежащие населенные пункты.По заявлениям российского Минобороны, произошедшие в Буче события были инсценированной Киевом провокацией.Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаюся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20220306/noutbuk-1776933113.html

https://ria.ru/20220411/lager-1782985107.html

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Дарья Буймова

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Украинские нацгвардейцы рассказали о приказах расстреливать пленных мирных жителей Сложившие оружие украинские нацгвардейцы рассказали, как бойцы "Правого сектора" (запрещен в России) в Рубежном, за которое идут бои в Донбассе, приказывали им расстреливать пленных мирных жителей 2022-04-14T13:31 true PT2M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, родион мирошник, владимир путин, луганская народная республика, киев, россия, правый сектор