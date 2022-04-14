13:31 14.04.2022 (обновлено: 15:10 14.04.2022)
Нацгвардеец рассказал, как "Правый сектор"* приказал расстреливать пленных
Украинский нацгвардеец рассказал о приказе "Правого сектора"* расстреливать мирных жителей
ЛУГАНСК, 14 апр — РИА Новости. Боевики "Правого сектора"* приказывали бойцам украинской Национальной гвардии расстреливать пленных мирных жителей в Рубежном под предлогом "мести за Бучу", рассказал добровольно сдавший оружие нацгвардеец по имени Виктор.
По его словам, боевики привезли в гаражный кооператив в Рубежном около 20 человек с белыми повязками на руках и приказали их расстрелять.
"Мы отказались это делать, за что нас разоружили и в тот же гараж мы были опущены в яму", — пояснил военный.
В свою очередь, нацгвардеец по имени Алексей рассказал, как украинские боевики обращались с мирными жителями Рубежного.
"Они их выселяли. Они занимали средние этажи. Тех, кто не хотел, выгоняли, чтобы занимать огневую позицию. Они просто уходили, либо их выгоняли без возмещения ущерба", — отметил он.
Подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке российских войск заканчивают зачистку Рубежного и населенного пункта Попасная. По словам советника главы ЛНР Родиона Мирошника, под контролем Киева остаются только города Северодонецк и Лисичанск, а также некоторые близлежащие населенные пункты.
По заявлениям российского Минобороны, произошедшие в Буче события были инсценированной Киевом провокацией.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаюся издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
*Запрещенная в России экстремистская организация.