https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html

Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым

Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым - РИА Новости, 14.04.2022

Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым

ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца, воевавшего в городе против российской армии, сообщает республиканское управление федеральной службы. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:23

2022-04-14T12:23

2022-04-14T13:17

обострение ситуации в днр и лнр

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца, воевавшего в городе против российской армии, сообщает республиканское управление федеральной службы.По данным следствия, мужчина 24 февраля этого года, в первый день военной операции, вступил в ряды некоего "незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины". Впоследствии он с оружием воевал против сил ДНР и российских военных."В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию России. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением ФСБ по Республике Крым", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Статья предполагает до 15 лет колонии. Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идут бои. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/plen-1783466914.html

https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр