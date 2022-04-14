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Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html
Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым
Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым - РИА Новости, 14.04.2022
Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым
ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца, воевавшего в городе против российской армии, сообщает республиканское управление федеральной службы. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:23
2022-04-14T13:17
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
украина
донецкая народная республика
мариуполь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца, воевавшего в городе против российской армии, сообщает республиканское управление федеральной службы.По данным следствия, мужчина 24 февраля этого года, в первый день военной операции, вступил в ряды некоего "незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины". Впоследствии он с оружием воевал против сил ДНР и российских военных."В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию России. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением ФСБ по Республике Крым", — говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Статья предполагает до 15 лет колонии. Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идут бои. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/plen-1783466914.html
https://ria.ru/20220413/ukraina-1783408388.html
https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html
россия
республика крым
украина
донецкая народная республика
мариуполь
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происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, донецкая народная республика, мариуполь, ситуация в днр и лнр
12:23 14.04.2022 (обновлено: 13:17 14.04.2022)
 
Украинского боевика, воевавшего в Мариуполе, задержали на въезде в Крым

ФСБ задержала на въезде в Крым украинского боевика, воевавшего в Мариуполе

© РИА Новости / ФСБ РФСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. ФСБ задержала при въезде в Крым мариупольца, воевавшего в городе против российской армии, сообщает республиканское управление федеральной службы.
По данным следствия, мужчина 24 февраля этого года, в первый день военной операции, вступил в ряды некоего "незаконного вооруженного формирования, созданного бывшими военнослужащими Вооруженных сил Украины". Впоследствии он с оружием воевал против сил ДНР и российских военных.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны подтвердило сдачу в плен еще 134 украинских военных в Мариуполе
"В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию России. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничным управлением ФСБ по Республике Крым", — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Статья предполагает до 15 лет колонии.
Мариуполь полностью освобожден от боевиков нацформирования Азов — Минобороны России
Вчера, 20:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии
Российские подразделения и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с тех пор идут бои. Большую его часть уже удалось взять под контроль, боестолкновения продолжаются в основном в районе завода "Азовсталь", где укрывается значительная часть националистического полка "Азов", против бойцов которого в России возбудили уголовное дело.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Боец специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМариупольСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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