https://ria.ru/20220414/ukraina-1783477968.html

В Раде хотят упростить процедуру преследования оппозиционеров

В Раде хотят упростить процедуру преследования оппозиционеров - РИА Новости, 14.04.2022

В Раде хотят упростить процедуру преследования оппозиционеров

Депутат Верховной рады Федор Вениславский ("Слуга народа") заявил, что в парламенте готовится законопроект, который вводит упрощенную процедуру преследования... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:34

2022-04-14T11:34

2022-04-14T11:34

в мире

владимир зеленский

виктор медведчук

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Федор Вениславский ("Слуга народа") заявил, что в парламенте готовится законопроект, который вводит упрощенную процедуру преследования оппозиции для того, чтобы как можно быстрее конфисковать активы и имущество неугодных политиков.Во вторник глава Службы безопасности Украины сообщил о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука. Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24" обратился к украинскому парламенту с просьбой упростить процедуру "наказания" Медведчука и его сторонников."Мы действительно готовим законопроект, который облегчит привлечение к ответственности коллаборантов… чтобы уголовные дела расследовались более эффективно, в более сжатые сроки, и мы получали решения судов, которыми установлена их вина, чтобы после этого можно было произвести конфискацию их активов, их имущества", - сказал Вениславский в эфире телеканала "Украина 24".Он также сообщил, что ему известно о нескольких десятках людей в высших эшелонах власти, связанных с Медведчуком. По его словам, все они будут задержаны в ближайшие несколько недель.Ранее Владимир Зеленский заявил, что СНБО Украины остановил любую деятельность ряда политических партий на время военного положения в стране, среди них "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Партия Шария", "Наши", "Оппозиционный блок", "Левая оппозиция", "Союз левых сил", "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты" и "Блок Владимира Сальдо".

https://radiosputnik.ria.ru/20220414/medvedchuk-1783474039.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир зеленский, виктор медведчук, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр