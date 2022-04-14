https://ria.ru/20220414/ukraina-1783475037.html
Российские военные уничтожили 131 самолет с начала операции на Украине
Российские военные уничтожили 131 самолет с начала операции на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Российские военные уничтожили 131 самолет с начала операции на Украине
Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции на Украине уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников, сообщил в... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:24
2022-04-14T11:24
2022-04-14T11:24
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции на Украине уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783469991.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ
брифинг Минобороны РФ утро 14 04
2022-04-14T11:24
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
Российские военные уничтожили 131 самолет с начала операции на Украине
Российские военные уничтожили почти 700 летательных аппаратов с начала операции на Украине
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные силы РФ с начала специальной военной операции на Украине уничтожили почти 700 летательных аппаратов, в том числе 448 беспилотников, сообщил в четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 131 самолет, 104 вертолета, 245 зенитных ракетных комплексов, 448 беспилотных летательных аппаратов, 2179 танков и других боевых бронированных машин, 248 установок реактивных систем залпового огня, 944 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2088 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.