https://ria.ru/20220414/ukraina-1783469991.html

Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине

Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 770 объектов противника, в том числе 9 пунктов управления и 101 опорный пункт, а также 110 огневых позиций... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:04

2022-04-14T11:04

2022-04-14T11:04

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 770 объектов противника, в том числе 9 пунктов управления и 101 опорный пункт, а также 110 огневых позиций артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783467463.html

https://ria.ru/20220414/dnepr-1783466232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины