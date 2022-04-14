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Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783469991.html
Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине
Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине
Российские ракетные войска и артиллерия поразили 770 объектов противника, в том числе 9 пунктов управления и 101 опорный пункт, а также 110 огневых позиций... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:04
2022-04-14T11:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 770 объектов противника, в том числе 9 пунктов управления и 101 опорный пункт, а также 110 огневых позиций артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783467463.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины
11:04 14.04.2022
 
Российские военные поразили 770 объектов за время спецоперации на Украине

Российские военные уничтожили 770 объектов за время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха
Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Уничтоженный украинский танк на улице в перешедшем под контроль ДНР городе Волноваха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 770 объектов противника, в том числе 9 пунктов управления и 101 опорный пункт, а также 110 огневых позиций артиллерии в ходе специальной военной операции на Украине, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией поражены 770 объектов, в том числе 9 пунктов управления, 101 опорный пункт, 548 районов скопления живой силы и огневых средств ВСУ, 110 огневых позиций артиллерии, зенитный ракетный комплекс С-300 и склад боеприпасов", - сказал Конашенков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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