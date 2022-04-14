https://ria.ru/20220414/ukraina-1783467463.html

Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине

Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине

Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:53

2022-04-14T10:53

2022-04-14T11:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

ми-8

миг-29

днепр (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783472953_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38637087b0c2afb55a2f183050976bc3.jpg

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.

https://ria.ru/20220414/dnr-1783463834.html

украина

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ брифинг Минобороны РФ утро 14 04 2022-04-14T10:53 true PT1M47S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ми-8, миг-29, днепр (город)