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Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783467463.html
Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине
Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине
Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:53
2022-04-14T11:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
ми-8
миг-29
днепр (город)
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
https://ria.ru/20220414/dnr-1783463834.html
украина
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Минобороны РФ об уничтожении объектов ВСУ
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в мире, украина, ми-8, миг-29, днепр (город)
10:53 14.04.2022 (обновлено: 11:19 14.04.2022)
 
Российские военные уничтожили ночью 12 военных объектов на Украине

Российские военные уничтожили высокоточным оружием 12 военных объектов на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Высокоточным оружием за ночь уничтожены 12 военных объектов Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение ночи 14 апреля высокоточным оружием уничтожены 12 объектов противника. В том числе: в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь - два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск; на аэродроме "Днепр" уничтожены украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотный летательный аппарат "Байрактар ТБ-2", - заявил он.
Военнослужащие НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
10:37
Военные ДНР за сутки уничтожили 68 украинских националистов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаМи-8МиГ-29Днепр (город)
 
 
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