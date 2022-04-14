https://ria.ru/20220414/ukraina-1783461214.html

Читатели WSJ рассказали, где скрывается "дьявол" мировой политики

Читатели WSJ рассказали, где скрывается "дьявол" мировой политики - РИА Новости, 14.04.2022

Читатели WSJ рассказали, где скрывается "дьявол" мировой политики

Читатели газеты The Wall Street Journal отреагировали на заявление колумниста издания Дэниэла Хеннингера, который назвал ситуацию на Украине однозначным злом и... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:23

2022-04-14T10:23

2022-04-14T12:05

в мире

владимир путин

россия

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капитолий

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Читатели газеты The Wall Street Journal отреагировали на заявление колумниста издания Дэниэла Хеннингера, который назвал ситуацию на Украине однозначным злом и призвал мировую общественность не давать шанс "дьяволу", продолжая поставки оружия.Многие комментаторы увидели в использовании религиозных отсылок авторскую манипуляцию, поскольку под критерии "зла", описанные Хеннингером, попадают сами Соединенные Штаты."Как сказал генерал Шерман, "война — это ад", и он позаботился, чтобы война пришла к Атланте. Забавно, что его никто не называл дьяволом, но по сравнению с тем, что он сделал на Юге, это намного хуже происходящего на Украине. Будь Путин настоящим дьяволом, все крупные города Украины были бы стерты с лица земли, из страны бы не выходили на связь, тысячи украинцев погибли бы. Хватит читать пропаганду о Путине и всех так называемых зверствах. Мейнстримные СМИ и социальные сети в США — в значительной степени пропаганда и занимаются обычным глобалистским промыванием мозгов. Как только Россия возьмет Донбасс, мы получим мир: скорее раньше, чем позже", — считает Joe Moffa."Если гибель невинных считать определением зла, то Хиросима и Нагасаки — отличные примеры того, что США не на той стороне", — заявил Breitner Marczewski."У нас уже есть администрация, которая готова пожертвовать нашим уровнем жизни, а также инновациями и инициативой американского народа с помощью политики открытых границ, уничтожения добычи ископаемого топлива, мягкого отношения к преступности и экономического разрушения. Это не так далеко от политических арестов (как уже произошло с теми, кто был в Капитолии или рядом 6 января), полной цензуры прессы и, да, убийства политических оппонентов и других противников режима. Думаете, здесь этого не может быть? Тогда откройте глаза и уши: это уже началось!" — написал Robert Amrine."Что скрыто от этих колумнистов в западных СМИ, так это то, что дьявол появлялся тысячи раз, когда США убили более миллиона иракцев и тысячи афганцев. США не ушли после падения Саддама, у которого не было оружия массового уничтожения. Дьявол был в виде бомб, беспилотников. Не весь миллион убитых иракцев были солдатами. Разве жизнь бедного мусульманина в бедной ближневосточной стране уступает жизни бедного украинца? Человеческая жизнь есть человеческая жизнь", — напомнил A Sharma.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/polsha-1783458353.html

https://ria.ru/20220414/frantsiya-1783455573.html

https://ria.ru/20220414/pozor-1783435067.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, сша, донбасс, капитолий