https://ria.ru/20220414/ukraina-1783460448.html

Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине

Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине

Запад восемь лет выгораживал нежелание Киева выполнять минские договорённости, подталкивая к силовому решению, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:15

2022-04-14T10:15

2022-04-14T10:32

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

украина

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад восемь лет выгораживал нежелание Киева выполнять минские договорённости, подталкивая к силовому решению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."(Западные страны) фактически все эти последние восемь лет выгораживали полное нежелание украинских режимов выполнять минские договоренности, подталкивали к силовому решению проблемы Донбасса, да Киев и сам готовился к войне против Донецка и Луганска, как мы сейчас уже знаем на 100% из попавших в руки наших военных внутренних документов вооруженных формирований Украины и так называемых национальных батальонов", - заявил глава МИД РФ во время выступления на конференции "Цифровые международные отношения 2022".

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, минские соглашения, ситуация в днр и лнр