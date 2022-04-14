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Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783460448.html
Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине
Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине
Запад восемь лет выгораживал нежелание Киева выполнять минские договорённости, подталкивая к силовому решению, заявил министр иностранных дел России Сергей... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:15
2022-04-14T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
украина
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад восемь лет выгораживал нежелание Киева выполнять минские договорённости, подталкивая к силовому решению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."(Западные страны) фактически все эти последние восемь лет выгораживали полное нежелание украинских режимов выполнять минские договоренности, подталкивали к силовому решению проблемы Донбасса, да Киев и сам готовился к войне против Донецка и Луганска, как мы сейчас уже знаем на 100% из попавших в руки наших военных внутренних документов вооруженных формирований Украины и так называемых национальных батальонов", - заявил глава МИД РФ во время выступления на конференции "Цифровые международные отношения 2022".
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в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, украина, минские соглашения, ситуация в днр и лнр
10:15 14.04.2022 (обновлено: 10:32 14.04.2022)
 
Лавров: Запад восемь лет подталкивал к силовому решению ситуации на Украине

Глава МИД Лавров: Запад восемь лет выгораживал нежелание Киева выполнять соглашения

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Запад восемь лет выгораживал нежелание Киева выполнять минские договорённости, подталкивая к силовому решению, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"(Западные страны) фактически все эти последние восемь лет выгораживали полное нежелание украинских режимов выполнять минские договоренности, подталкивали к силовому решению проблемы Донбасса, да Киев и сам готовился к войне против Донецка и Луганска, как мы сейчас уже знаем на 100% из попавших в руки наших военных внутренних документов вооруженных формирований Украины и так называемых национальных батальонов", - заявил глава МИД РФ во время выступления на конференции "Цифровые международные отношения 2022".
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровУкраинаМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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