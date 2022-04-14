https://ria.ru/20220414/ukraina-1783455346.html
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:14
2022-04-14T10:14
2022-04-14T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52.Пара ударных вертолетов Ка-52 в ходе боевого вылета нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона, замаскированной в лесистой местности.Кроме того, управляемым ракетным вооружением были нанесены точечные удары по украинской бронетехнике. Все цели вертолетами были уничтожены, отметили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/mariupol-1783407091.html
РИА Новости
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Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ
Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Все цели были уничтожены.
2022-04-14T10:14
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PT1M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ка-52 "аллигатор"
10:14 14.04.2022 (обновлено: 10:15 14.04.2022)
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны показало уничтожение огневой позиции вертолетами Ка-52 на Украине