https://ria.ru/20220414/ukraina-1783455346.html

Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине

Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине - РИА Новости, 14.04.2022

Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине

Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:14

2022-04-14T10:14

2022-04-14T10:15

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

ка-52 "аллигатор"

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52.Пара ударных вертолетов Ка-52 в ходе боевого вылета нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона, замаскированной в лесистой местности.Кроме того, управляемым ракетным вооружением были нанесены точечные удары по украинской бронетехнике. Все цели вертолетами были уничтожены, отметили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20220413/mariupol-1783407091.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Все цели были уничтожены. 2022-04-14T10:14 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, ка-52 "аллигатор"