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Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783455346.html
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине - РИА Новости, 14.04.2022
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине
Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T10:14
2022-04-14T10:15
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
ка-52 "аллигатор"
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52.Пара ударных вертолетов Ка-52 в ходе боевого вылета нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона, замаскированной в лесистой местности.Кроме того, управляемым ракетным вооружением были нанесены точечные удары по украинской бронетехнике. Все цели вертолетами были уничтожены, отметили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20220413/mariupol-1783407091.html
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Работа экипажей ударных вертолетов Ка-52 по военной технике ВСУ
Летчики армейской авиации действовали парами и наносили удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона ВСУ, замаскированной в лесистой местности. Все цели были уничтожены.
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безопасность, ка-52 "аллигатор"
10:14 14.04.2022 (обновлено: 10:15 14.04.2022)
 
Минобороны опубликовало видео боевого вылета вертолетов Ка-52 на Украине

Минобороны показало уничтожение огневой позиции вертолетами Ка-52 на Украине

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Минобороны РФ показало кадры уничтожения замаскированной огневой позиции украинских войск вертолетами Ка-52.
Пара ударных вертолетов Ка-52 в ходе боевого вылета нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами по обнаруженной огневой позиции артиллерийского дивизиона, замаскированной в лесистой местности.
Кроме того, управляемым ракетным вооружением были нанесены точечные удары по украинской бронетехнике. Все цели вертолетами были уничтожены, отметили в ведомстве.
Местные жители на одной из улиц в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьКа-52 "Аллигатор"
 
 
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