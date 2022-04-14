https://ria.ru/20220414/tsentr-1783531401.html

Социально-реабилитационный центр в Рязани заработает с сентября

Социально-реабилитационный центр в Рязани заработает с сентября - РИА Новости, 14.04.2022

Социально-реабилитационный центр в Рязани заработает с сентября

Многопрофильный социально-реабилитационный центр, создающийся на базе бывшего санатория в Рязани, начнет работу с сентября текущего года, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:54

2022-04-14T14:54

2022-04-14T15:42

рязанская область

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 14 апр - РИА Новости. Многопрофильный социально-реабилитационный центр, создающийся на базе бывшего санатория в Рязани, начнет работу с сентября текущего года, сообщил губернатор Николай Любимов в рамках своего отчета перед депутатами региональной думы."Санаторий "Сосновый бор" заработает как многопрофильный социально-реабилитационный центр с сентября 2022 года. Это знаковый для региона объект, он всегда пользовался большой популярностью. Рязанцы следили за его судьбой и с большой радостью восприняли решение о восстановлении этого места отдыха. Теперь его возможности расширятся: там будут оказывать полный комплекс услуг по оздоровлению, социальной и профессиональной реабилитации, а также медицинские услуги", – сказал Любимов.По данным правительства региона, в многопрофильном социально-реабилитационном центре предусмотрена работа специалистов: врача ЛФК, терапевта, физиотерапевта, офтальмолога, педиатра, невролога, психиатра, ортопеда, врача-сурдолога. Дети с ограниченными возможностями здоровья услуги в Центре будут получать бесплатно, их законные представители и граждане с инвалидностью – в размере 75%. В спальном корпусе Центра предусмотрено 200 номеров с возможностью размещения в них 323 человек. Курс бюджетной реабилитации будет составлять от 21 дня до полугода.

https://ria.ru/20220406/estafeta-1782172793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

рязанская область, общество