https://ria.ru/20220414/tranzit-1783452978.html

Транзит российского газа через Украину 14 апреля вырастет

Транзит российского газа через Украину 14 апреля вырастет - РИА Новости, 14.04.2022

Транзит российского газа через Украину 14 апреля вырастет

Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, как ожидается, вырастет на 22% после снижения предыдущие два дня подряд,... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:27

2022-04-14T09:27

2022-04-14T09:27

украина

белоруссия

россия

газпром

северный поток

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, как ожидается, вырастет на 22% после снижения предыдущие два дня подряд, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 14 апреля составляют 81,14 миллиона кубометров, тогда как днем ранее показатель находился на уровне 66,27 миллиона. Однако это все еще ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. "Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию.Начиная с 7 апреля "Ямал - Европа" работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом с началом газовых суток 14 апреля реверс снизился в два раза - до 376 тысяч кубометров в сутки.Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на четверг.С 7 апреля непрерывно растет заполненность газовых хранилищ ЕС. По данным на 12 апреля, они заполнены на 27,32%.

https://ria.ru/20220413/tranzit-1783424170.html

https://ria.ru/20220412/gaz-1783033039.html

украина

белоруссия

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, белоруссия, россия, газпром, северный поток, экономика