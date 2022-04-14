Транзит российского газа через Украину 14 апреля вырастет
Транзит российского газа через Украину 14 апреля вырастет на 22 процента
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в четверг, как ожидается, вырастет на 22% после снижения предыдущие два дня подряд, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".
Заявки на прокачку газа через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России на 14 апреля составляют 81,14 миллиона кубометров, тогда как днем ранее показатель находился на уровне 66,27 миллиона. Однако это все еще ниже максимальных обязательств "Газпрома" перед Украиной по транзитному контракту, которые составляют около 109,6 миллиона кубометров в сутки (40 миллиардов кубометров в год).
Украинский транзит российского газа держался на максимуме контрактных обязательств с конца февраля, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта. Однако с 8 апреля он вновь уменьшился, на что могло повлиять потепление в Европе. "Газпром" при этом ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину согласно заявкам европейских потребителей.
Одновременно с этим польские мощности газопровода "Ямал - Европа" остаются невостребованными "Газпромом" также с 8 апреля. Это один из основных, но балансирующих маршрутов для компании, который она использует для транзита газа через Белоруссию и Польшу в Германию.
Начиная с 7 апреля "Ямал - Европа" работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет по нему со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом с началом газовых суток 14 апреля реверс снизился в два раза - до 376 тысяч кубометров в сутки.
Стабильны при этом показатели прокачки по главному в настоящий момент маршруту экспорта газа из РФ на европейский рынок - газопроводу "Северный поток". Поставки по нему держатся на высоком уровне - 170 миллионов кубометров в сутки, свидетельствуют данные на сайте оператора газопровода Nord Stream AG о заявках на четверг.
С 7 апреля непрерывно растет заполненность газовых хранилищ ЕС. По данным на 12 апреля, они заполнены на 27,32%.
12 апреля, 09:40Транзит газа через Украину снизится более чем на 20 процентов