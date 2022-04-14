https://ria.ru/20220414/tramp-1783453655.html
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом"
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 14.04.2022
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом"
Бывший президент США Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:34
2022-04-14T09:34
2022-04-14T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
донецкая народная республика
сша
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине "геноцидом"."То, что происходит на Украине, это геноцид", - заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News. Запись с заявлением опубликована в соцсетях.Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена про "геноцид" украинцев, заявил в среду, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Позднее заместитель госсекретаря Нуланд заявила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России на Украине геноцидом. Для признания убийства более 1,5 миллиона армян в Османской империи геноцидом США понадобилось более века.Ранее Трамп, называвший "гениальным" решение властей РФ признать независимость ДНР и ЛНР, присоединился к критике российской военной операции на Украине через месяц после ее начала.Байден в апреле 2021 года официально признал геноцид армян. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.
https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html
https://ria.ru/20220413/ukraintsy-1783344379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дональд трамп, дмитрий песков, донецкая народная республика, сша, россия
09:34 14.04.2022 (обновлено: 11:00 14.04.2022)
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом"
Экс-президент США Трамп вслед за Джо Байденом назвал ситуацию на Украине геноцидом