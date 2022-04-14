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Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 14.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220414/tramp-1783453655.html
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом"
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом" - РИА Новости, 14.04.2022
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом"
Бывший президент США Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T09:34
2022-04-14T11:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
дональд трамп
дмитрий песков
донецкая народная республика
сша
россия
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине "геноцидом"."То, что происходит на Украине, это геноцид", - заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News. Запись с заявлением опубликована в соцсетях.Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена про "геноцид" украинцев, заявил в среду, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.Позднее заместитель госсекретаря Нуланд заявила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России на Украине геноцидом. Для признания убийства более 1,5 миллиона армян в Османской империи геноцидом США понадобилось более века.Ранее Трамп, называвший "гениальным" решение властей РФ признать независимость ДНР и ЛНР, присоединился к критике российской военной операции на Украине через месяц после ее начала.Байден в апреле 2021 года официально признал геноцид армян. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.
https://ria.ru/20220414/bayden-1783440493.html
https://ria.ru/20220413/ukraintsy-1783344379.html
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в мире, дональд трамп, дмитрий песков, донецкая народная республика, сша, россия
09:34 14.04.2022 (обновлено: 11:00 14.04.2022)
 
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине "геноцидом"

Экс-президент США Трамп вслед за Джо Байденом назвал ситуацию на Украине геноцидом

© AP Photo / John RaouxБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / John Raoux
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине "геноцидом".
"То, что происходит на Украине, это геноцид", - заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News. Запись с заявлением опубликована в соцсетях.
Президент США Джо Байден
05:29
СМИ: Байден разбрасывается термином "геноцид" для отвлечения внимания
Ранее Байден назвал политику России в отношении Украины "геноцидом", но отметил, что решение о том, можно ли квалифицировать это таким образом с юридической точки зрения, должны принимать юристы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена про "геноцид" украинцев, заявил в среду, что в Кремле считают неприемлемыми подобные попытки извратить ситуацию.
Позднее заместитель госсекретаря Нуланд заявила, что США с высокой вероятностью в конечном счете признают начавшуюся в феврале 2022 года спецоперацию России на Украине геноцидом. Для признания убийства более 1,5 миллиона армян в Османской империи геноцидом США понадобилось более века.
Ранее Трамп, называвший "гениальным" решение властей РФ признать независимость ДНР и ЛНР, присоединился к критике российской военной операции на Украине через месяц после ее начала.
Байден в апреле 2021 года официально признал геноцид армян. Опасаясь ухудшения отношений с Турцией, предшественники Байдена на посту главы государства избегали упоминания в своих заявлениях слова "геноцид". В частности, американские лидеры, включая Дональда Трампа, использовали термин Meds Yeghern, означающий "великое злодеяние", и такие определения, как "одно из худших массовых зверств XX века". Сенат и Палата представителей конгресса США приняли резолюции о признании массового убийства армян в Османской империи геноцидом в 2019 году.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 15:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле назвали неприемлемыми слова Байдена о "геноциде" украинцев
 
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