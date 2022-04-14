Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19
В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19, который обеспечивает высокую выявляемость заболевания, сообщается на сайте Центральный... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T04:04
2022-04-14T11:59
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_0:162:3113:1913_1920x0_80_0_0_6dd09ebbbd9cbe36e202868b3b9eeb25.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19, который обеспечивает высокую выявляемость заболевания, сообщается на сайте Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.Отмечается, что это первый в мире изотерический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2.Кроме того, он позволяет получить результаты через 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.Тест подходит для использования в российских диагностических лабораториях, а его компоненты производит ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора."Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны", — пояснили в институте.Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты ожидают увеличения числа заболевших COVID-19 к концу мая — началу июня. Сейчас, несмотря на общий спад заболеваемости по стране, не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом продолжают наблюдаются в медицинских учреждениях.
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html
https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783391333.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768869612_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_b1133bad7453ac13b81bc044446656a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
04:04 14.04.2022 (обновлено: 11:59 14.04.2022)
 
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал тест, обеспечивающий более высокую выявляемость COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19, который обеспечивает высокую выявляемость заболевания, сообщается на сайте Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
Отмечается, что это первый в мире изотерический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2.
Лаборатория по производству вакцины для профилактики коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 01:09Распространение коронавируса
В Минздраве допустили более высокую заразность штамма коронавируса ХЕ
Кроме того, он позволяет получить результаты через 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.
"Благодаря высокой чувствительности, скорости проведения анализа и наличию двух мишеней в основе тест является эффективным инструментом мониторинга распространения коронавируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов", — говорится в сообщении.
Тест подходит для использования в российских диагностических лабораториях, а его компоненты производит ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны", — пояснили в институте.
Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты ожидают увеличения числа заболевших COVID-19 к концу мая — началу июня. Сейчас, несмотря на общий спад заболеваемости по стране, не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом продолжают наблюдаются в медицинских учреждениях.
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Вчера, 18:35Распространение коронавируса
В ВОЗ призвали не терять бдительность в отношении коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала