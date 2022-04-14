https://ria.ru/20220414/test-1783438527.html

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19 - РИА Новости, 14.04.2022

Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19

В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19, который обеспечивает высокую выявляемость заболевания, сообщается на сайте Центральный... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:04

2022-04-14T04:04

2022-04-14T11:59

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19, который обеспечивает высокую выявляемость заболевания, сообщается на сайте Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.Отмечается, что это первый в мире изотерический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2.Кроме того, он позволяет получить результаты через 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.Тест подходит для использования в российских диагностических лабораториях, а его компоненты производит ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора."Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны", — пояснили в институте.Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты ожидают увеличения числа заболевших COVID-19 к концу мая — началу июня. Сейчас, несмотря на общий спад заболеваемости по стране, не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом продолжают наблюдаются в медицинских учреждениях.

https://ria.ru/20220413/koronavirus-1783230050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия