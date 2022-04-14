04:04 14.04.2022 (обновлено: 11:59 14.04.2022)
Роспотребнадзор зарегистрировал уникальный тест на COVID-19
Роспотребнадзор зарегистрировал тест, обеспечивающий более высокую выявляемость COVID-19
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В России зарегистрировали уникальный тест на COVID-19, который обеспечивает высокую выявляемость заболевания, сообщается на сайте Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора.
Отмечается, что это первый в мире изотерический тест AmpliSens® SC2-IT, нацеленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2.
Кроме того, он позволяет получить результаты через 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классических ПЦР-тестов.
"Благодаря высокой чувствительности, скорости проведения анализа и наличию двух мишеней в основе тест является эффективным инструментом мониторинга распространения коронавируса, позволяет выявлять пациентов с COVID-19 на самой ранней стадии инфицирования и развития заболевания, минимизируя получение ложноотрицательных результатов", — говорится в сообщении.
Тест подходит для использования в российских диагностических лабораториях, а его компоненты производит ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
"Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сохранить доступность тестирования для населения страны", — пояснили в институте.
Как сообщил в начале недели министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты ожидают увеличения числа заболевших COVID-19 к концу мая — началу июня. Сейчас, несмотря на общий спад заболеваемости по стране, не менее до 200 тысяч человек с коронавирусом продолжают наблюдаются в медицинских учреждениях.