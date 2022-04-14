https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783454900.html

В России резко вырос спрос на отечественную бытовую технику

В России резко вырос спрос на отечественную бытовую технику - РИА Новости, 14.04.2022

В России резко вырос спрос на отечественную бытовую технику

Россияне в марте начали активно покупать бытовую технику отечественного производства, пишет РБК со ссылкой на данные ретейлеров. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T09:39

2022-04-14T09:39

2022-04-14T12:08

экономика

россия

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Россияне в марте начали активно покупать бытовую технику отечественного производства, пишет РБК со ссылкой на данные ретейлеров.По словам представителя "М.Видео-Эльдорадо", в прошлом месяце магазины продали российской и белорусской техники на 50-70 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее. Речь идет о таких брендах, как "Витязь", "Атлант", "Дарина", "Бирюса", а также Pozis, Flama и Gefest. Они специализируются в основном на бытовой технике для дома и кухни. Как отметил собеседник РБК, рост спроса связан с наличием большого ассортимента и низких цен.В сети магазинов "Ситилинк" подтвердили интерес россиян к отечественной продукции. В частности, продажи торговых марок материнской группы Merlion по сравнению с аналогичным периодом 2021-го выросли на 81 процент в феврале и на 60 — в марте.В свою очередь, коммерческий директор "Холодильник.ру" Алексей Погудалов заявил, что в прошлом месяце спрос поднялся в несколько раз на всю технику, особенно на импортную в среднем и высоком ценовых сегментах. По его мнению, на это повлияли опасения населения из-за санкций, падения курса рубля и возможного закрытия границ.

https://ria.ru/20220412/importozameschenie-1783043117.html

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Станислав Ванд

экономика, россия, общество