https://ria.ru/20220414/tek-1783529253.html

Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК

Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК - РИА Новости, 14.04.2022

Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК

Самая острая из проблем для российского ТЭК - нарушение логистики экспортных поставок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T14:48

2022-04-14T14:48

2022-04-14T14:56

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Самая острая из проблем для российского ТЭК - нарушение логистики экспортных поставок, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок", - сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.Путин попросил отдельно рассказать о том, какие действия принимаются "для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики".

https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, экономика