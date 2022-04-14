https://ria.ru/20220414/tek-1783529253.html
Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК - РИА Новости, 14.04.2022
Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
Самая острая из проблем для российского ТЭК - нарушение логистики экспортных поставок, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T14:48
2022-04-14T14:48
2022-04-14T14:56
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Самая острая из проблем для российского ТЭК - нарушение логистики экспортных поставок, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок", - сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.Путин попросил отдельно рассказать о том, какие действия принимаются "для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики".
https://ria.ru/20220414/gazoprovod-1783386494.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика
14:48 14.04.2022 (обновлено: 14:56 14.04.2022)
Путин назвал самую острую проблему для российского ТЭК
Президент Путин назвал нарушение логистики экспортных поставок самой острой проблемой ТЭК
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Самая острая из проблем для российского ТЭК - нарушение логистики экспортных поставок, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок", - сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.
Путин попросил отдельно рассказать о том, какие действия принимаются "для отлаживания транспортных цепочек, для преодоления сложностей, связанных с подорожанием логистики".