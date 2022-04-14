https://ria.ru/20220414/tailand-1783557831.html
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 14.04.2022
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов
Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:37
2022-04-14T16:37
2022-04-14T16:37
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает Bangkok Post.По данным издания, с таким предложением выступил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Уже 22 апреля он представит соответствующее постановление на согласование правительству.Если документ одобрят (это может произойти уже 1 мая), для въезда в королевство путешественникам достаточно будет представить только сертификат о вакцинации — "Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены. Ждать три-пять дней для получения Thailand Pass не придется.Пхипхат Ратчакитпракарн отметил, что такие меры помогут увеличить турпоток в страну до 10 миллионов человек в год."Таиланд готов снова принимать иностранных гостей, поскольку наша система здравоохранения достаточно оснащена", — сказал он, добавив, что снятие ограничений будет зависеть от количества новых заражений.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, коронавирус covid-19, таиланд, туризм, туристы, отдых, сертификат о вакцинации
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов
Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд в страну для туристов
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает
Bangkok Post.
По данным издания, с таким предложением выступил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Уже 22 апреля он представит соответствующее постановление на согласование правительству.
Если документ одобрят (это может произойти уже 1 мая), для въезда в королевство путешественникам достаточно будет представить только сертификат о вакцинации — "Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены. Ждать три-пять дней для получения Thailand Pass не придется.
Пхипхат Ратчакитпракарн отметил, что такие меры помогут увеличить турпоток в страну до 10 миллионов человек в год.
"Таиланд готов снова принимать иностранных гостей, поскольку наша система здравоохранения достаточно оснащена", — сказал он, добавив, что снятие ограничений будет зависеть от количества новых заражений.