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Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 14.04.2022
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Туризм
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Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 14.04.2022
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов
Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:37
2022-04-14T16:37
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
таиланд
туризм
туристы
отдых
сертификат о вакцинации
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test &amp; Go и систему Thailand Pass, сообщает Bangkok Post.По данным издания, с таким предложением выступил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Уже 22 апреля он представит соответствующее постановление на согласование правительству.Если документ одобрят (это может произойти уже 1 мая), для въезда в королевство путешественникам достаточно будет представить только сертификат о вакцинации — "Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены. Ждать три-пять дней для получения Thailand Pass не придется.Пхипхат Ратчакитпракарн отметил, что такие меры помогут увеличить турпоток в страну до 10 миллионов человек в год."Таиланд готов снова принимать иностранных гостей, поскольку наша система здравоохранения достаточно оснащена", — сказал он, добавив, что снятие ограничений будет зависеть от количества новых заражений.
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новости - туризм, коронавирус covid-19, таиланд, туризм, туристы, отдых, сертификат о вакцинации
16:37 14.04.2022
 
Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов

Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд в страну для туристов

© Pixabay / nextvoyageТаиланд
Таиланд - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Pixabay / nextvoyage
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает Bangkok Post.
По данным издания, с таким предложением выступил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Уже 22 апреля он представит соответствующее постановление на согласование правительству.
Если документ одобрят (это может произойти уже 1 мая), для въезда в королевство путешественникам достаточно будет представить только сертификат о вакцинации — "Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены. Ждать три-пять дней для получения Thailand Pass не придется.
Пхипхат Ратчакитпракарн отметил, что такие меры помогут увеличить турпоток в страну до 10 миллионов человек в год.
"Таиланд готов снова принимать иностранных гостей, поскольку наша система здравоохранения достаточно оснащена", — сказал он, добавив, что снятие ограничений будет зависеть от количества новых заражений.
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