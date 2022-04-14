https://ria.ru/20220414/tailand-1783557831.html

Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов

Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов - РИА Новости, 14.04.2022

Таиланд планирует упростить правила въезда в страну для туристов

Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:37

2022-04-14T16:37

2022-04-14T16:37

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сертификат о вакцинации

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Таиланда собираются отменить большинство ограничений на въезд для иностранных туристов, в том числе программу Test & Go и систему Thailand Pass, сообщает Bangkok Post.По данным издания, с таким предложением выступил министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн. Уже 22 апреля он представит соответствующее постановление на согласование правительству.Если документ одобрят (это может произойти уже 1 мая), для въезда в королевство путешественникам достаточно будет представить только сертификат о вакцинации — "Спутник V" и "Спутник Лайт" одобрены. Ждать три-пять дней для получения Thailand Pass не придется.Пхипхат Ратчакитпракарн отметил, что такие меры помогут увеличить турпоток в страну до 10 миллионов человек в год."Таиланд готов снова принимать иностранных гостей, поскольку наша система здравоохранения достаточно оснащена", — сказал он, добавив, что снятие ограничений будет зависеть от количества новых заражений.

https://ria.ru/20220414/finlyandiya-1783470748.html

таиланд

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, коронавирус covid-19, таиланд, туризм, туристы, отдых, сертификат о вакцинации