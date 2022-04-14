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Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России - РИА Новости, 14.04.2022
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Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России
Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России - РИА Новости, 14.04.2022
Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России
Суд отправил на 10 месяцев в колонию общего режима двух граждан Украины, которые без дающих право выезда из РФ документов пытались нелегально пересечь границу в РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:25
2022-04-14T12:34
происшествия
луганская область
украина
россия
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Суд отправил на 10 месяцев в колонию общего режима двух граждан Украины, которые без дающих право выезда из РФ документов пытались нелегально пересечь границу в Белгородской области и вернуться домой, сообщает в четверг управление ФСБ по региону.Инцидент произошел в декабре 2021 года."Граждане Украины Стёпин А.Ю., 1979 года рождения и Марчук И.И., 1960 года рождения, в обход установленных пунктов пропуска, не имея действительных документов на право выезда из РФ, в районе населённых пунктов Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской области и Шаровка Белокуракинского района Луганской области (Украина) предприняли попытку пересечь Государственную границу России с намерением убыть на территорию Украины", - говорится в сообщении.Как отмечает управление, "преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками органов безопасности".По данным управления, приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html
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происшествия, луганская область, украина, россия
12:25 14.04.2022 (обновлено: 12:34 14.04.2022)
 
Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России

Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу под Белгородом

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСтатуи Фемиды
Статуи Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Суд отправил на 10 месяцев в колонию общего режима двух граждан Украины, которые без дающих право выезда из РФ документов пытались нелегально пересечь границу в Белгородской области и вернуться домой, сообщает в четверг управление ФСБ по региону.
Инцидент произошел в декабре 2021 года.
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"Граждане Украины Стёпин А.Ю., 1979 года рождения и Марчук И.И., 1960 года рождения, в обход установленных пунктов пропуска, не имея действительных документов на право выезда из РФ, в районе населённых пунктов Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской области и Шаровка Белокуракинского района Луганской области (Украина) предприняли попытку пересечь Государственную границу России с намерением убыть на территорию Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечает управление, "преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками органов безопасности".
"Приговором Ровеньского районного суда Белгородской области они признаны виновными... и приговорены к наказанию в виде лишения свободы на срок 10 месяцев каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным управления, приговор вступил в законную силу.
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