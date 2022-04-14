https://ria.ru/20220414/sud-1783490610.html

Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России

Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России - РИА Новости, 14.04.2022

Двух украинцев отправили в колонию за попытку перейти границу России

Суд отправил на 10 месяцев в колонию общего режима двух граждан Украины, которые без дающих право выезда из РФ документов пытались нелегально пересечь границу в РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:25

2022-04-14T12:25

2022-04-14T12:34

происшествия

луганская область

украина

россия

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ВОРОНЕЖ, 14 апр - РИА Новости. Суд отправил на 10 месяцев в колонию общего режима двух граждан Украины, которые без дающих право выезда из РФ документов пытались нелегально пересечь границу в Белгородской области и вернуться домой, сообщает в четверг управление ФСБ по региону.Инцидент произошел в декабре 2021 года."Граждане Украины Стёпин А.Ю., 1979 года рождения и Марчук И.И., 1960 года рождения, в обход установленных пунктов пропуска, не имея действительных документов на право выезда из РФ, в районе населённых пунктов Нижняя Серебрянка Ровеньского района Белгородской области и Шаровка Белокуракинского района Луганской области (Украина) предприняли попытку пересечь Государственную границу России с намерением убыть на территорию Украины", - говорится в сообщении.Как отмечает управление, "преступная деятельность фигурантов была пресечена сотрудниками органов безопасности".По данным управления, приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783490326.html

https://ria.ru/20191230/1563028612.html

луганская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, луганская область, украина, россия