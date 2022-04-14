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В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека
В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека - РИА Новости, 14.04.2022
В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека
Следственный комитет РФ считает, что создание Евразийского суда для рассмотрения жалоб на нарушения прав человека может стать эффективным инструментом, когда... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T11:53
2022-04-14T11:53
2022-04-14T12:02
следственный комитет россии (ск рф)
общество
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
сергей степашин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ считает, что создание Евразийского суда для рассмотрения жалоб на нарушения прав человека может стать эффективным инструментом, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека. По его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР.По мнению СК РФ, предложение Степашина о создании Евразийского суда "требует внимательного рассмотрения". "Этот институт может стать эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220331/espch-1781127336.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), общество, россия, европейский суд по правам человека (еспч), сергей степашин
11:53 14.04.2022 (обновлено: 12:02 14.04.2022)
В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека
СК назвал Евразийский суд по правам человека эффективным инструментом на замену ЕСПЧ