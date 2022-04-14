https://ria.ru/20220414/sud-1783483043.html

В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека

В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека - РИА Новости, 14.04.2022

В СК одобрили идею создать Евразийский суд по правам человека

Следственный комитет РФ считает, что создание Евразийского суда для рассмотрения жалоб на нарушения прав человека может стать эффективным инструментом, когда... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T11:53

2022-04-14T11:53

2022-04-14T12:02

следственный комитет россии (ск рф)

общество

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

сергей степашин

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следственный комитет РФ считает, что создание Евразийского суда для рассмотрения жалоб на нарушения прав человека может стать эффективным инструментом, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, рассказали РИА Новости в пресс-службе СК РФ.Ранее председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека. По его словам, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не реагирует на жалобы жителей ДНР и ЛНР.По мнению СК РФ, предложение Степашина о создании Евразийского суда "требует внимательного рассмотрения". "Этот институт может стать эффективным инструментом защиты прав человека в условиях, когда ЕСПЧ полностью дискредитировал себя, практикуя двойные стандарты и игнорируя вопросы защиты прав жителей Донбасса", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220331/espch-1781127336.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

следственный комитет россии (ск рф), общество, россия, европейский суд по правам человека (еспч), сергей степашин