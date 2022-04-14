https://ria.ru/20220414/stress-1783432956.html

Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса

Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса - РИА Новости, 14.04.2022

Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса

Примерно 20-30 процентов людей с избыточным весом склонны заедать стресс. Как перестать набирать лишние килограммы в сложные моменты жизни, рассказал в интервью РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T02:10

2022-04-14T02:10

2022-04-14T02:10

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Примерно 20-30 процентов людей с избыточным весом склонны заедать стресс. Как перестать набирать лишние килограммы в сложные моменты жизни, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Сергей Обложко.Люди очень часто едят не потому, что голодны, а потому, что хотят доставить себе удовольствие, отметил врач.По словам психотерапевта, вредные и калорийные продукты оказывают более сильное воздействие на мозг, поэтому для заедания стресса люди обычно используют именно их."По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду", – сказал Сергей Обложко.Привычка снимать стресс с помощью еды имеется у 20-30 процентов людей с избыточной массой тела, добавил он. Победить эту слабость – несбыточная мечта. Но можно сделать ее менее пагубной, продолжил врач."Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно. Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной", – посоветовал Обложко.Психотерапевт назвал продукт, больше всего подходящий для ситуации, когда из-за стресса у человека усиливается аппетит."Можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде", – объяснил Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.

https://radiosputnik.ria.ru/20220319/stress-1778868767.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220403/tsirroz-1781310509.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество