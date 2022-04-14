Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/stress-1783432956.html
Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса
Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса - РИА Новости, 14.04.2022
Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса
Примерно 20-30 процентов людей с избыточным весом склонны заедать стресс. Как перестать набирать лишние килограммы в сложные моменты жизни, рассказал в интервью РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T02:10
2022-04-14T02:10
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765459235_0:191:1920:1271_1920x0_80_0_0_f15ae5a69776cef3ceb4bef500b8bd42.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Примерно 20-30 процентов людей с избыточным весом склонны заедать стресс. Как перестать набирать лишние килограммы в сложные моменты жизни, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Сергей Обложко.Люди очень часто едят не потому, что голодны, а потому, что хотят доставить себе удовольствие, отметил врач.По словам психотерапевта, вредные и калорийные продукты оказывают более сильное воздействие на мозг, поэтому для заедания стресса люди обычно используют именно их."По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду", – сказал Сергей Обложко.Привычка снимать стресс с помощью еды имеется у 20-30 процентов людей с избыточной массой тела, добавил он. Победить эту слабость – несбыточная мечта. Но можно сделать ее менее пагубной, продолжил врач."Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно. Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной", – посоветовал Обложко.Психотерапевт назвал продукт, больше всего подходящий для ситуации, когда из-за стресса у человека усиливается аппетит."Можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде", – объяснил Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
https://radiosputnik.ria.ru/20220319/stress-1778868767.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220403/tsirroz-1781310509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/19/1765459235_112:0:1819:1280_1920x0_80_0_0_062481b66deab008b842c8f19f4c6456.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
02:10 14.04.2022
 
Врач рассказал, как не набрать лишние килограммы на фоне стресса

Врач Обложко посоветовал при стрессе пить пектиновый компот, чтобы не набрать лишний вес

© Pixabay / StockSnap Стресс
Стресс - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Pixabay / StockSnap
Стресс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Примерно 20-30 процентов людей с избыточным весом склонны заедать стресс. Как перестать набирать лишние килограммы в сложные моменты жизни, рассказал в интервью радио Sputnik врач-психотерапевт Сергей Обложко.
Люди очень часто едят не потому, что голодны, а потому, что хотят доставить себе удовольствие, отметил врач.
"Дело в том, что еда – это не только белки, жиры и углеводы, но и удовольствие. Очень часто люди едят не потому, что голодны, а потому, что хотят изменить свое состояние, то есть расслабиться, заснуть и так далее", – считает Обложко.
По словам психотерапевта, вредные и калорийные продукты оказывают более сильное воздействие на мозг, поэтому для заедания стресса люди обычно используют именно их.
"По трагическому стечению обстоятельств наш мозг особо реагирует на продукты, которые содержат жир, сахар, глутамат или соль. Наш мозг это очень любит, поэтому в стрессовые моменты мы начинаем есть именно эту еду", – сказал Сергей Обложко.
Аритмия сердца - РИА Новости, 1920, 19.03.2022
19 марта, 04:00Сказано в эфире
"Подтачивает органы": врач объяснил, как стресс доводит до инсульта
Привычка снимать стресс с помощью еды имеется у 20-30 процентов людей с избыточной массой тела, добавил он. Победить эту слабость – несбыточная мечта. Но можно сделать ее менее пагубной, продолжил врач.
"Перестать нервничать, чтобы меньше есть, честно говоря, сложно. Когда у человека паническая атака, то ему не хочется делать правильно, как доктор говорит, ему хочется есть. Гораздо более простая стратегия – это успокаивать себя едой, но правильной", – посоветовал Обложко.
Психотерапевт назвал продукт, больше всего подходящий для ситуации, когда из-за стресса у человека усиливается аппетит.
"Можно выпить пектиновый компот. Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде. Так мы убьем двух зайцев, потому что это и вкусно, и подавляет тягу к еде", – объяснил Сергей Обложко в интервью радио Sputnik.
На приеме у врача-гастроэнтеролога - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
3 апреля, 02:00Сказано в эфире
Врач рассказала, при какой потере веса возникает риск цирроза печени
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала