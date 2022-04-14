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В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 14.04.2022
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В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки
В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки - РИА Новости, 14.04.2022
В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки
Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно снижать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:13
2022-04-14T16:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
алексей заботкин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
госдума рф
инфляция
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно снижать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.Банк России на прошлой неделе принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен."По мере затухания рисков финстабильности, по мере снижения рисков для ценовой стабильности, замедления темпов роста цен, снижения инфляционных ожиданий, мы полагаем, что сможем постепенно снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов. Но это является ограничивающим фактором, то есть в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения", - сказал он, выступая в ходе рабочей группы в Госдуме.По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда он находился на отметке 8,38%.В то же время недельная инфляция в стране начинает замедляться. Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%, а с 2 по 8 апреля - до 0,66%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), алексей заботкин, федеральная служба государственной статистики (росстат), госдума рф, инфляция
16:13 14.04.2022 (обновлено: 16:31 14.04.2022)
 
В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки

Зампред Заботкин: снижение ключевой ставки будет возможно по мере сокращения инфляции

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно снижать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Банк России на прошлой неделе принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
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"По мере затухания рисков финстабильности, по мере снижения рисков для ценовой стабильности, замедления темпов роста цен, снижения инфляционных ожиданий, мы полагаем, что сможем постепенно снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов. Но это является ограничивающим фактором, то есть в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения", - сказал он, выступая в ходе рабочей группы в Госдуме.
По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении - до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года - тогда он находился на отметке 8,38%.
В то же время недельная инфляция в стране начинает замедляться. Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%, а с 2 по 8 апреля - до 0,66%.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Алексей ЗаботкинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Госдума РФИнфляция
 
 
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