16:13 14.04.2022 (обновлено: 16:31 14.04.2022)
В ЦБ назвали условия для снижения ключевой ставки
Зампред Заботкин: снижение ключевой ставки будет возможно по мере сокращения инфляции
Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Банк России по мере снижения инфляции и рисков финансовой стабильности сможет постепенно снижать ставку без создания угрозы оттока вкладов, при этом она будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для россиян, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
Банк России на прошлой неделе принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.
"По мере затухания рисков финстабильности, по мере снижения рисков для ценовой стабильности, замедления темпов роста цен, снижения инфляционных ожиданий, мы полагаем, что сможем постепенно снижать ключевую ставку, не создавая при этом угрозы и не провоцируя новую волну оттока вкладов. Но это является ограничивающим фактором, то есть в некотором смысле ключевая ставка будет следовать той траектории, которая обеспечивает достаточную привлекательность вкладов для населения", - сказал он, выступая в ходе рабочей группы в Госдуме.
В то же время недельная инфляция в стране начинает замедляться. Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта - 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля - до 0,99%, а с 2 по 8 апреля - до 0,66%.
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