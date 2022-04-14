https://ria.ru/20220414/ssj100-1783439281.html

SSJ100 начнут собирать из отечественных комплектующих, заявил Дегтярев

SSJ100 начнут собирать из отечественных комплектующих, заявил Дегтярев - РИА Новости, 14.04.2022

SSJ100 начнут собирать из отечественных комплектующих, заявил Дегтярев

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в Комсомольске-на-Амуре будет собран лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) полностью из отечественных... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T04:37

2022-04-14T04:37

2022-04-14T10:48

экономика

россия

sukhoi superjet

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 14 апр - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в Комсомольске-на-Амуре будет собран лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) полностью из отечественных комплектующих уже в 2023 году.Глава региона, находясь с рабочим визитом в Комсомольске-на-Амуре, посетил ведущие авиапредприятия региона.Он отметил, что, несмотря на ограничения поставок импортного оборудования для SSJ100, работа предприятия не останавливается. Имеющийся задел позволит продолжать выпуск до конца года. В производственную цепочку SSJ100 филиала корпорации "Иркут" включен КнААЗ, выпускающий для лайнера составные части. Сегодня мощности филиала компании "Сухой" направлены и на исполнение госконтрактов и оборонзаказа по изготовлению 76 самолетов Су-57 и 26 единиц Су-35С."Замечу - четыре года КнААЗ под санкциями. На производство существенного влияния они не оказали. Более того, авиазавод не зависит от импортного инструмента. Здесь работает предприятие "СКИФ-М ДВ". Это дочернее предприятие - лидера в России по разработке и выпуску твердосплавного инструмента для обработки авиационно-космических материалов", - разъяснил губернатор.Мощности производства, которому уже пять лет, полностью закрывают потребность в такого вида инструментах. Речь идет не только об авиастроении, но и о других отраслях промышленности. Готовая продукция также реализуется в Приморском крае, Новосибирской области, Татарстане, уточнил Дегтярев. В ближайшем будущем предприятие планирует расширение и увеличение товарной номенклатуры при содействии регионального минпромторга, рассказал глава региона.В феврале делегация корпорации "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) прибыла в Хабаровск на испытания нового российского среднемагистрального самолета МС-21-300. Губернатор встретился с гендиректором корпорации Андреем Богинским. Стороны обсудили развитие гражданской авиации в регионе. Дегтярев предложил создать в крае центр подготовки летного состава для лайнеров SSJ100 и МС-21 для единой дальневосточной авиакомпании. Губернатор отметил, что реализация такого масштабного проекта возможна лишь при участии главного разработчика и производителя самолетов."Иркут" производит ближне-среднемагистральные самолеты семейства МС-21 и SSJ100 – пассажирские самолеты нового поколения, ориентированные на массовый сегмент мирового рынка авиалайнеров. По словам гендиректора корпорации, в 2021 году компания поставила 28 самолетов SSJ100. В текущем году планируются поставки на таком же уровне. В производстве находятся самолеты для авиакомпаний "Россия", Red Wings и "Азимут", а также для двух новых заказчиков – авиакомпании Дальневосточного федерального округа и Федерального медико-биологического агентства, уточнял Богинский.В марте глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал, что Россия поставит заказчикам в этом году минимум 19 самолетов SSJ100. По его словам, сертификация импортозамещенной версии лайнера ожидается в 2023 году, а поставки авиакомпаниям могут начаться с 2024 года.

https://ria.ru/20220407/superjet-1782375650.html

https://ria.ru/20220407/mishustin-1782281952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, sukhoi superjet, объединенная авиастроительная корпорация (оак), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)