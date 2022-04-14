https://ria.ru/20220414/ssha-1783581179.html

США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы - РИА Новости, 14.04.2022

США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы

Американская администрация не собирается возвращать попавшим под санкции российским бизнесменам их арестованные активы, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T17:34

2022-04-14T17:34

2022-04-14T18:30

сша

россия

санкции в отношении россии

владимир путин

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773208754_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a79aa506055b2174e019a89abecd9c7c.jpg

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Американская администрация не собирается возвращать попавшим под санкции российским бизнесменам их арестованные активы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона."Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", — так он ответил на вопрос о том, вернут ли владельцам их имущество, например яхты.При этом Салливан отказался раскрыть детали планирования Белого дома, сославшись на то, что дискуссии по этому поводу еще продолжаются.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220408/aktivy-1782513467.html

https://ria.ru/20220402/ukraina-1781446553.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире, украина