https://ria.ru/20220414/ssha-1783581179.html
США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы
США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы - РИА Новости, 14.04.2022
США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы
Американская администрация не собирается возвращать попавшим под санкции российским бизнесменам их арестованные активы, заявил помощник президента США по... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T17:34
2022-04-14T17:34
2022-04-14T18:30
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санкции в отношении россии
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в мире
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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Американская администрация не собирается возвращать попавшим под санкции российским бизнесменам их арестованные активы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона."Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", — так он ответил на вопрос о том, вернут ли владельцам их имущество, например яхты.При этом Салливан отказался раскрыть детали планирования Белого дома, сославшись на то, что дискуссии по этому поводу еще продолжаются.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220408/aktivy-1782513467.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, россия, санкции в отношении россии, владимир путин, в мире, украина
17:34 14.04.2022 (обновлено: 18:30 14.04.2022)
США не планируют возвращать российским бизнесменам их арестованные активы
Салливан: США не намерены возвращать российским бизнесменам арестованные активы
ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Американская администрация не собирается возвращать попавшим под санкции российским бизнесменам их арестованные активы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в Экономическом клубе Вашингтона.
"Наша цель заключается не в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом", — так он ответил на вопрос о том, вернут ли владельцам их имущество, например яхты.
При этом Салливан отказался раскрыть детали планирования Белого дома, сославшись на то, что дискуссии по этому поводу еще продолжаются.
"Однако можете быть уверены, наша цель не состоит в том, чтобы сидеть на месте и затем вернуть их", — добавил советник президента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. Многие страны объявили о заморозке российских активов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принял меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.