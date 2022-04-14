https://ria.ru/20220414/ssha-1783556730.html

В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины

В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины - РИА Новости, 14.04.2022

В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины

Американские кураторы Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) считали необходимым, чтобы правительство США выделило 31 миллионов долларов на... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T16:18

2022-04-14T16:18

2022-04-14T16:38

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские кураторы Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) считали необходимым, чтобы правительство США выделило 31 миллионов долларов на трехлетнюю программу трудоустройства специалистов по оружию массового поражения (ОМП), покинувших Украину, следует из новых документов, опубликованных Минобороны РФ.Речь идет о документе "Снижение рисков перехода украинских экспертов на сторону противников США", проект которого датирован 11 марта нынешнего года.В документе отмечается, что "наблюдается отток высококвалифицированных научных экспертов в области разработки ракетных технологий, средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки химического, биологического, радиологического и ядерного оружия"."Наиболее опытные специалисты со знаниями двойного назначения (их насчитывается 1000-4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения", - говорится в документе.Далее приводилось решение этой проблемы."Предлагается, что со стороны правительства США и подчиненных ему организаций, нераспространения (ISN) (реализует программы Совместного снижения угрозы (CTR), Фонда нераспространения и разоружения (NDF), противодействия терроризму с использованием ОМП (WMDT) и кооперации по контролю экспорта (ECC)), Национальную администрацию ядерной безопасности (NNSA), Управление по снижению угрозы МО США (DTRA) и другие, будут профинансированы и реализованы новые мероприятия на базе УНТЦ, которые позволят задействовать специалистов, находящихся в зоне рисков", - отмечается в документе.Эти новые мероприятия предлагалось реализовать в рамках программы, которая "нацелена исключительно на представителей украинского научно-технического сообщества, покинувших страну в 2022 году и располагающих обширными знаниями в области разработки ОМП, средств доставки и другого вооружения, которые наиболее уязвимы к переходу на сторону недружественных государств".По предварительной оценке "необходимых ресурсов правительства США", в 2022 году на разработку и реализацию программы надо было выделить 12 миллионов долларов. В 2023 году выполнение программы потребовало бы 10 миллионов долларов. В 2024 году надо было выделить 9 миллионов долларов на завершение и сворачивание программы.Документ подготовила Лаура Дэнлингер (Программа совместного уменьшения угрозы, Госдепартамент США), его проанализировали специалисты приведенных выше структур (DTRA, CTR, NDF, ECC и других), фамилии которых также приведены.Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов, отметил Кириллов.

https://ria.ru/20220414/ukraina-1783541510.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, украина