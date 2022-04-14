Рейтинг@Mail.ru
В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины - РИА Новости, 14.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220414/ssha-1783556730.html
В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины
В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины - РИА Новости, 14.04.2022
В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины
Американские кураторы Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) считали необходимым, чтобы правительство США выделило 31 миллионов долларов на... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T16:18
2022-04-14T16:38
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_4c825e349c704a8e55b5ade8a7a2961f.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские кураторы Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) считали необходимым, чтобы правительство США выделило 31 миллионов долларов на трехлетнюю программу трудоустройства специалистов по оружию массового поражения (ОМП), покинувших Украину, следует из новых документов, опубликованных Минобороны РФ.Речь идет о документе "Снижение рисков перехода украинских экспертов на сторону противников США", проект которого датирован 11 марта нынешнего года.В документе отмечается, что "наблюдается отток высококвалифицированных научных экспертов в области разработки ракетных технологий, средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки химического, биологического, радиологического и ядерного оружия"."Наиболее опытные специалисты со знаниями двойного назначения (их насчитывается 1000-4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения", - говорится в документе.Далее приводилось решение этой проблемы."Предлагается, что со стороны правительства США и подчиненных ему организаций, нераспространения (ISN) (реализует программы Совместного снижения угрозы (CTR), Фонда нераспространения и разоружения (NDF), противодействия терроризму с использованием ОМП (WMDT) и кооперации по контролю экспорта (ECC)), Национальную администрацию ядерной безопасности (NNSA), Управление по снижению угрозы МО США (DTRA) и другие, будут профинансированы и реализованы новые мероприятия на базе УНТЦ, которые позволят задействовать специалистов, находящихся в зоне рисков", - отмечается в документе.Эти новые мероприятия предлагалось реализовать в рамках программы, которая "нацелена исключительно на представителей украинского научно-технического сообщества, покинувших страну в 2022 году и располагающих обширными знаниями в области разработки ОМП, средств доставки и другого вооружения, которые наиболее уязвимы к переходу на сторону недружественных государств".По предварительной оценке "необходимых ресурсов правительства США", в 2022 году на разработку и реализацию программы надо было выделить 12 миллионов долларов. В 2023 году выполнение программы потребовало бы 10 миллионов долларов. В 2024 году надо было выделить 9 миллионов долларов на завершение и сворачивание программы.Документ подготовила Лаура Дэнлингер (Программа совместного уменьшения угрозы, Госдепартамент США), его проанализировали специалисты приведенных выше структур (DTRA, CTR, NDF, ECC и других), фамилии которых также приведены.Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов, отметил Кириллов.
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783541510.html
https://ria.ru/20220414/ukraina-1783550004.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602038325_29:204:2488:2048_1920x0_80_0_0_89e577080e228a6edf0cd59e62f479ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина
16:18 14.04.2022 (обновлено: 16:38 14.04.2022)
 
В США предлагали оплатить трудоустройство специалистов по ОМП с Украины

В США хотели дать 31 миллион долларов на трудоустройство специалистов по ОМП из Украины

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Американские кураторы Украинского научно-технологического центра (УНТЦ) считали необходимым, чтобы правительство США выделило 31 миллионов долларов на трехлетнюю программу трудоустройства специалистов по оружию массового поражения (ОМП), покинувших Украину, следует из новых документов, опубликованных Минобороны РФ.
Речь идет о документе "Снижение рисков перехода украинских экспертов на сторону противников США", проект которого датирован 11 марта нынешнего года.
В документе отмечается, что "наблюдается отток высококвалифицированных научных экспертов в области разработки ракетных технологий, средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки химического, биологического, радиологического и ядерного оружия".
"Наиболее опытные специалисты со знаниями двойного назначения (их насчитывается 1000-4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения", - говорится в документе.
Далее приводилось решение этой проблемы.
Бактериологическая лаборатория - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:26
На Украине изучали неблагоприятную биообстановку, заявили в Минобороны
"Предлагается, что со стороны правительства США и подчиненных ему организаций, нераспространения (ISN) (реализует программы Совместного снижения угрозы (CTR), Фонда нераспространения и разоружения (NDF), противодействия терроризму с использованием ОМП (WMDT) и кооперации по контролю экспорта (ECC)), Национальную администрацию ядерной безопасности (NNSA), Управление по снижению угрозы МО США (DTRA) и другие, будут профинансированы и реализованы новые мероприятия на базе УНТЦ, которые позволят задействовать специалистов, находящихся в зоне рисков", - отмечается в документе.
Эти новые мероприятия предлагалось реализовать в рамках программы, которая "нацелена исключительно на представителей украинского научно-технического сообщества, покинувших страну в 2022 году и располагающих обширными знаниями в области разработки ОМП, средств доставки и другого вооружения, которые наиболее уязвимы к переходу на сторону недружественных государств".
По предварительной оценке "необходимых ресурсов правительства США", в 2022 году на разработку и реализацию программы надо было выделить 12 миллионов долларов. В 2023 году выполнение программы потребовало бы 10 миллионов долларов. В 2024 году надо было выделить 9 миллионов долларов на завершение и сворачивание программы.
Документ подготовила Лаура Дэнлингер (Программа совместного уменьшения угрозы, Госдепартамент США), его проанализировали специалисты приведенных выше структур (DTRA, CTR, NDF, ECC и других), фамилии которых также приведены.
Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, сообщил в четверг на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов, отметил Кириллов.
Говорили, что не будут отправлять в зону боевых действий – сдавшийся украинский нацгвардеец - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
15:52
Боец нацгвардии Украины рассказал, как их обмануло командование
 
В миреСШАУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала