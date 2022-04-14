https://ria.ru/20220414/ssha-1783497977.html

США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков

США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022

США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков

Желание способствовать установлению мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могли бы помешать американцам подогревать конфликт, заявил... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T12:55

2022-04-14T12:55

2022-04-14T13:59

в мире

сша

украина

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Желание способствовать установлению мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могли бы помешать американцам подогревать конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Желание способствовать установлению мира и стабильности на европейском континенте и побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что может помешать американцам подогревать конфликт.

https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783497296.html

сша

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина