https://ria.ru/20220414/ssha-1783497977.html
США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков
США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков - РИА Новости, 14.04.2022
США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков
Желание способствовать установлению мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могли бы помешать американцам подогревать конфликт, заявил... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T12:55
2022-04-14T12:55
2022-04-14T13:59
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Желание способствовать установлению мира в Европе и побуждение Киева к выполнению требований Москвы могли бы помешать американцам подогревать конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Желание способствовать установлению мира и стабильности на европейском континенте и побуждение Украины к выполнению условий, которые были весьма четко сформулированы РФ", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что может помешать американцам подогревать конфликт.
https://ria.ru/20220414/kiberbezopasnost-1783497296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
12:55 14.04.2022 (обновлено: 13:59 14.04.2022)
США могли бы способствовать установлению мира в Европе, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: США могли бы побудить Киев выполнить требования Москвы