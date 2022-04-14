https://ria.ru/20220414/sovet-1783511718.html
В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей
В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей - РИА Новости, 14.04.2022
В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей
Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви из Всемирного совета церквей (ВСЦ) – это инсинуации и попытки политизировать межхристианский... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T13:38
2022-04-14T13:38
2022-04-14T13:38
религия
всемирный совет церквей
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви из Всемирного совета церквей (ВСЦ) – это инсинуации и попытки политизировать межхристианский диалог, заявил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее и.о. генсекретаря ВСЦ Иоанн Саука, отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении РПЦ, заявил, что эта тема может стать "одной из самых горячих" на предстоящем в июне заседании центрального комитета ВСЦ (интервью опубликованного на сайте совета). Он отметил, что принятие решения о приостановке членства церкви – прерогатива центрального комитета, но такие решения "принимаются лишь после проведения серьезных разбирательств, слушаний, встреч и диалога с церквами, о которых идет речь, и соответствующих дискуссий"."Вопрос об исключении РПЦ из ВСЦ – это попытки политизировать межхристианский диалог. Интервью протоиерея Иоанна Сауки – это ответ те инсинуации, которые в последнее время разжигаются некоторыми силами на тему исключения РПЦ из ВСЦ", - сказал Игумнов.Он отметил, что ВСЦ – крупнейшая площадка для диалога между разными христианскими конфессиями, "которая координирует совместную работу христиан по всему миру, в том числе в гуманитарной сфере". "Протоиерей Иоанн Саука в своем интервью подчеркнул, что ВСЦ предпринимает усилия для того, чтобы этот статус организации не был утрачен в связи с событиями на Украине", - подчеркнул Игумнов.Он добавил, что Русская православная церковь – крупнейшая церковь в православном мире и важное действующее лицо на площадке ВСЦ - "позиция РПЦ всегда была активна и встречала заинтересованное отношение со стороны ВСЦ".По данным сайта РПЦ, сейчас Всемирный совет церквей "объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира, которые представляют около 400 миллионов христиан". В состав ВСЦ входят, в том числе, РПЦ и другие поместные православные церкви кроме Сербской и Грузинской.
https://ria.ru/20220409/bezhentsy-1782609220.html
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всемирный совет церквей, русская православная церковь
В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей
В РПЦ предостерегли от попыток политизировать диалог христиан во Всемирном совете церквей
МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви из Всемирного совета церквей (ВСЦ) – это инсинуации и попытки политизировать межхристианский диалог, заявил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).
Ранее и.о. генсекретаря ВСЦ Иоанн Саука, отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении РПЦ, заявил, что эта тема может стать "одной из самых горячих" на предстоящем в июне заседании центрального комитета ВСЦ (интервью опубликованного на сайте совета). Он отметил, что принятие решения о приостановке членства церкви – прерогатива центрального комитета, но такие решения "принимаются лишь после проведения серьезных разбирательств, слушаний, встреч и диалога с церквами, о которых идет речь, и соответствующих дискуссий".
"Вопрос об исключении РПЦ из ВСЦ – это попытки политизировать межхристианский диалог. Интервью протоиерея Иоанна Сауки – это ответ те инсинуации, которые в последнее время разжигаются некоторыми силами на тему исключения РПЦ из ВСЦ", - сказал Игумнов.
Он отметил, что ВСЦ – крупнейшая площадка для диалога между разными христианскими конфессиями, "которая координирует совместную работу христиан по всему миру, в том числе в гуманитарной сфере". "Протоиерей Иоанн Саука в своем интервью подчеркнул, что ВСЦ предпринимает усилия для того, чтобы этот статус организации не был утрачен в связи с событиями на Украине", - подчеркнул Игумнов.
Он добавил, что Русская православная церковь
– крупнейшая церковь в православном мире и важное действующее лицо на площадке ВСЦ - "позиция РПЦ всегда была активна и встречала заинтересованное отношение со стороны ВСЦ".
По данным сайта РПЦ, сейчас Всемирный совет церквей
"объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира, которые представляют около 400 миллионов христиан". В состав ВСЦ входят, в том числе, РПЦ и другие поместные православные церкви кроме Сербской и Грузинской.