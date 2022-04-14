https://ria.ru/20220414/sovet-1783511718.html

В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей

В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей - РИА Новости, 14.04.2022

В РПЦ отреагировали на дискуссию об исключении из Всемирного совета церквей

Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви из Всемирного совета церквей (ВСЦ) – это инсинуации и попытки политизировать межхристианский... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T13:38

2022-04-14T13:38

2022-04-14T13:38

религия

всемирный совет церквей

русская православная церковь

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Разговоры о возможном исключении Русской православной церкви из Всемирного совета церквей (ВСЦ) – это инсинуации и попытки политизировать межхристианский диалог, заявил РИА Новости секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов).Ранее и.о. генсекретаря ВСЦ Иоанн Саука, отвечая на вопрос журналистов о возможном исключении РПЦ, заявил, что эта тема может стать "одной из самых горячих" на предстоящем в июне заседании центрального комитета ВСЦ (интервью опубликованного на сайте совета). Он отметил, что принятие решения о приостановке членства церкви – прерогатива центрального комитета, но такие решения "принимаются лишь после проведения серьезных разбирательств, слушаний, встреч и диалога с церквами, о которых идет речь, и соответствующих дискуссий"."Вопрос об исключении РПЦ из ВСЦ – это попытки политизировать межхристианский диалог. Интервью протоиерея Иоанна Сауки – это ответ те инсинуации, которые в последнее время разжигаются некоторыми силами на тему исключения РПЦ из ВСЦ", - сказал Игумнов.Он отметил, что ВСЦ – крупнейшая площадка для диалога между разными христианскими конфессиями, "которая координирует совместную работу христиан по всему миру, в том числе в гуманитарной сфере". "Протоиерей Иоанн Саука в своем интервью подчеркнул, что ВСЦ предпринимает усилия для того, чтобы этот статус организации не был утрачен в связи с событиями на Украине", - подчеркнул Игумнов.Он добавил, что Русская православная церковь – крупнейшая церковь в православном мире и важное действующее лицо на площадке ВСЦ - "позиция РПЦ всегда была активна и встречала заинтересованное отношение со стороны ВСЦ".По данным сайта РПЦ, сейчас Всемирный совет церквей "объединяет свыше 330 церквей, конфессий и общин более чем в 100 странах мира, которые представляют около 400 миллионов христиан". В состав ВСЦ входят, в том числе, РПЦ и другие поместные православные церкви кроме Сербской и Грузинской.

https://ria.ru/20220409/bezhentsy-1782609220.html

https://ria.ru/20220314/vykhod-1778052086.html

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всемирный совет церквей, русская православная церковь