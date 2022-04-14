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В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор - РИА Новости, 14.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220414/sobor-1783602904.html
В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор
В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор - РИА Новости, 14.04.2022
В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор
В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор Александра Невского, сообщается на портале Эстонского национального телерадиовещания. РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:32
2022-04-14T20:22
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор Александра Невского, сообщается на портале Эстонского национального телерадиовещания."Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина, начато производство о проступке", — говорится в публикации.Сегодня утром на стенах собора обнаружили нанесенные красной краской надписи с намеком на события на Украине. Городские власти заказали очистку, к середине дня все надписи смыли.Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм. "Граффити на стенах собора являются совершенно недопустимыми, а разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано", — заявил он.Александро-Невский собор в Таллине построен в 1900 году. Это кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html
https://ria.ru/20220414/vandalizm-1783569749.html
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в мире, россия, эстония, таллин
19:32 14.04.2022 (обновлено: 20:22 14.04.2022)
 
В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор

Эстонская полиция задержала вандала, осквернившего собор Александра Невского в Таллине

© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКафедральный собор Святого Князя Александра Невского
Кафедральный собор Святого Князя Александра Невского - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Кафедральный собор Святого Князя Александра Невского. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор Александра Невского, сообщается на портале Эстонского национального телерадиовещания.
"Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина, начато производство о проступке", — говорится в публикации.
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Сегодня утром на стенах собора обнаружили нанесенные красной краской надписи с намеком на события на Украине. Городские власти заказали очистку, к середине дня все надписи смыли.
Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм. "Граффити на стенах собора являются совершенно недопустимыми, а разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано", — заявил он.
Александро-Невский собор в Таллине построен в 1900 году. Это кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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