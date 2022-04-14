19:32 14.04.2022 (обновлено: 20:22 14.04.2022)
В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор
Эстонская полиция задержала вандала, осквернившего собор Александра Невского в Таллине
© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкКафедральный собор Святого Князя Александра Невского
Кафедральный собор Святого Князя Александра Невского. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор Александра Невского, сообщается на портале Эстонского национального телерадиовещания.
"Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина, начато производство о проступке", — говорится в публикации.
Сегодня утром на стенах собора обнаружили нанесенные красной краской надписи с намеком на события на Украине. Городские власти заказали очистку, к середине дня все надписи смыли.
Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм. "Граффити на стенах собора являются совершенно недопустимыми, а разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано", — заявил он.
Александро-Невский собор в Таллине построен в 1900 году. Это кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата.
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