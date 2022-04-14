https://ria.ru/20220414/sobor-1783602904.html

В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор

В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор - РИА Новости, 14.04.2022

В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор

В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор Александра Невского, сообщается на портале Эстонского национального телерадиовещания. РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:32

2022-04-14T19:32

2022-04-14T20:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 апр — РИА Новости. В Таллине задержали вандала, осквернившего православный собор Александра Невского, сообщается на портале Эстонского национального телерадиовещания."Полицейские задержали вандала, которым оказался 34-летний мужчина, начато производство о проступке", — говорится в публикации.Сегодня утром на стенах собора обнаружили нанесенные красной краской надписи с намеком на события на Украине. Городские власти заказали очистку, к середине дня все надписи смыли.Мэр Таллина Михаил Кылварт осудил вандализм. "Граффити на стенах собора являются совершенно недопустимыми, а разжигание розни, особенно в свете растущей в обществе напряженности, не может быть оправдано", — заявил он.Александро-Невский собор в Таллине построен в 1900 году. Это кафедральный собор Эстонской православной церкви Московского патриархата.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и к 25 марта существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/pamyatniki-1783407230.html

https://ria.ru/20220414/vandalizm-1783569749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, эстония, таллин