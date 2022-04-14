13:40 14.04.2022 (обновлено: 17:03 14.04.2022)
Вооруженные люди заблокировали собор в Борисполе, заявили в УПЦ
УПЦ: вооруженные люди заблокировали собор в честь Покрова Богородицы в Борисполе
© AP Photo / Oleksandr RatushniakВоеннослужащий ВСУ в Киевской области
© AP Photo / Oleksandr Ratushniak
Военнослужащий ВСУ в Киевской области. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Вооруженные люди заблокировали собор в честь Покрова Богородицы канонической Украинской православной церкви в городе Борисполь, они предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины, сообщается на официальном сайте УПЦ в четверг.
"14 апреля 2022 около 09.30 на территории Борисоглебского прихода собора в честь Покрова Богородицы города Борисполь на Киевщине прибыли около 20 вооруженных мужчин, которые назвали себя представителями "сектора безопасности". Они, угрожая настоятелю протоиерею Александру Бондарю, предъявили требования о переходе прихода в юрисдикцию ПЦУ", - сообщается на сайте УПЦ со ссылкой на клирика собора протоиерея Дионисия Арендарука.
По информации священника, сейчас храм закрыт. "На территории сейчас находимся только настоятель, я и диакон Георгий Киш. Других клириков, которые находятся рядом с территорией собора, сюда не пускают", – добавил он.
Священник отметил, что были изъяты все фото и видеоматериалы, которые клирики Бориспольской епархии снимали во время инцидента.
В последнее время на Украине участились нападения националистов на храмы, духовенство и верующих канонической Украинской православной церкви. Кроме того, в марте в Верховную раду внесли законопроект о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви, изъятии ее недвижимости и иного имущества. В Русской православной церкви заявили, что принятие законопроектов, направленных на ликвидацию УПЦ, приведет к обострению кризиса и спровоцирует новый виток гражданского противостояния.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) была сформирована в конце 2018 года по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко и патриарха Константинопольского Варфоломея в противовес канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.