23:57 14.04.2022 (обновлено: 05:11 15.04.2022)
Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА
Сирийское госагентство сообщило об атаке Израиля по объектам в окрестностях Дамаска
© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по окрестностям столицы Сирии Дамаска, передает государственное сирийское агентство САНА.
"Израильский противник проводит воздушную атаку по ряду объектов в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщило министерство обороны Сирии в Telegram-канале, атака началась в 23.02 по местному времени со стороны Голанских высот, силам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В результате ударов нанесен только материальный ущерб.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.