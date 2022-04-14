https://ria.ru/20220414/siriya-1783631497.html

Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА

Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА - РИА Новости, 15.04.2022

Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА

Израиль наносит авиаудары по окрестностям столицы Сирии Дамаска, передает государственное сирийское агентство САНА. РИА Новости, 15.04.2022

2022-04-14T23:57

2022-04-14T23:57

2022-04-15T05:11

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израиль

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по окрестностям столицы Сирии Дамаска, передает государственное сирийское агентство САНА.Как сообщило министерство обороны Сирии в Telegram-канале, атака началась в 23.02 по местному времени со стороны Голанских высот, силам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В результате ударов нанесен только материальный ущерб.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.

https://ria.ru/20220410/siriya-1782810775.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, израиль