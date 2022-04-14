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Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА - РИА Новости, 15.04.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220414/siriya-1783631497.html
Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА
Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА - РИА Новости, 15.04.2022
Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА
Израиль наносит авиаудары по окрестностям столицы Сирии Дамаска, передает государственное сирийское агентство САНА. РИА Новости, 15.04.2022
2022-04-14T23:57
2022-04-15T05:11
война в сирии
в мире
сирия
израиль
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по окрестностям столицы Сирии Дамаска, передает государственное сирийское агентство САНА.Как сообщило министерство обороны Сирии в Telegram-канале, атака началась в 23.02 по местному времени со стороны Голанских высот, силам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В результате ударов нанесен только материальный ущерб.Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.
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в мире, сирия, израиль
23:57 14.04.2022 (обновлено: 05:11 15.04.2022)
 
Израиль атаковал объекты в окрестностях Дамаска, сообщает САНА

Сирийское госагентство сообщило об атаке Израиля по объектам в окрестностях Дамаска

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Израиль наносит авиаудары по окрестностям столицы Сирии Дамаска, передает государственное сирийское агентство САНА.
"Израильский противник проводит воздушную атаку по ряду объектов в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении агентства.
Как сообщило министерство обороны Сирии в Telegram-канале, атака началась в 23.02 по местному времени со стороны Голанских высот, силам ПВО Сирии удалось сбить несколько ракет. В результате ударов нанесен только материальный ущерб.
Израильские военные не раз наносили удары по объектам в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки врагов. В первую очередь речь идет о ливанском движении "Хезболла", которое воюет в регионе на стороне Башара Асада и контролируется Тегераном.
Дамаск неоднократно обращался в Совбез ООН с требованием оказать давление на Тель-Авив, чтобы там прекратили систематически нарушать суверенитет Сирии.
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