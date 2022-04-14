https://ria.ru/20220414/simvoly-1783600594.html

Верховная рада запретила символы Z и V

Верховная рада запретила символы Z и V - РИА Новости, 14.04.2022

Верховная рада запретила символы Z и V

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял закон о запрете символов спецоперации России Z и V - на такую же меру пошли... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T19:06

2022-04-14T19:06

2022-04-14T19:50

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял закон о запрете символов спецоперации России Z и V - на такую же меру пошли несколько федеральных земель Германии еще в конце марта."Приняли закон, который полностью запрещает <…> Z и V", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Как сообщил таблоид BILD 28 марта, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z. В частности, речь идет о Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. В начале апреля Рада приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом".Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя принятый Радой законопроект, предложил украинцам запретить латинский алфавит полностью.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220410/nomer-1782794090.html

https://ria.ru/20220414/lentochka-1783520407.html

https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, донбасс, верховная рада украины, владимир путин