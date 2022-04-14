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Верховная рада запретила символы Z и V - РИА Новости, 14.04.2022
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Верховная рада запретила символы Z и V
Верховная рада запретила символы Z и V - РИА Новости, 14.04.2022
Верховная рада запретила символы Z и V
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял закон о запрете символов спецоперации России Z и V - на такую же меру пошли... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T19:06
2022-04-14T19:50
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
донбасс
верховная рада украины
владимир путин
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял закон о запрете символов спецоперации России Z и V - на такую же меру пошли несколько федеральных земель Германии еще в конце марта."Приняли закон, который полностью запрещает &lt;…&gt; Z и V", - написал Гончаренко в Telegram-канале.Как сообщил таблоид BILD 28 марта, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z. В частности, речь идет о Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. В начале апреля Рада приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом".Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя принятый Радой законопроект, предложил украинцам запретить латинский алфавит полностью.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220410/nomer-1782794090.html
https://ria.ru/20220414/lentochka-1783520407.html
https://ria.ru/20220403/otmena-1781466731.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф, донбасс, верховная рада украины, владимир путин
19:06 14.04.2022 (обновлено: 19:50 14.04.2022)
 
Верховная рада запретила символы Z и V

Верховная рада приняла закон о запрете символов российской спецоперации на Украине Z и V

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламент принял закон о запрете символов спецоперации России Z и V - на такую же меру пошли несколько федеральных земель Германии еще в конце марта.
"Приняли закон, который полностью запрещает <…> Z и V", - написал Гончаренко в Telegram-канале.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 10.04.2022
10 апреля, 19:11
В немецком Херфорде прекратили выдачу автомобильных номеров с буквой "Z"
Как сообщил таблоид BILD 28 марта, власти нескольких федеральных земель Германии приняли решение запретить логотип с латинской буквой Z. В частности, речь идет о Берлине, Нижней Саксонии и Северном Рейне-Вестфалии. В начале апреля Рада приняла законопроект, которым запрещается использование в стране символов V и Z, а РФ признается "страной-террористом".
Глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя принятый Радой законопроект, предложил украинцам запретить латинский алфавит полностью.
Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Девушка на трибуне стадиона Лужники перед началом митинга-концерта, посвященного воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 03.04.2022
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