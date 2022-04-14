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Горно-алтайскую газету оштрафовали за дискредитацию российской армии

Горно-алтайскую газету оштрафовали за дискредитацию российской армии - РИА Новости, 14.04.2022

Горно-алтайскую газету оштрафовали за дискредитацию российской армии

Газету в Республике Алтай оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, директор издания заплатит ещё 100 тысяч рублей штрафа, сообщает... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T10:20

2022-04-14T10:20

2022-04-14T11:25

происшествия

республика алтай

россия

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БАРНАУЛ, 14 апр - РИА Новости. Газету в Республике Алтай оштрафовали на 300 тысяч рублей за дискредитацию российской армии, директор издания заплатит ещё 100 тысяч рублей штрафа, сообщает "МВД Медиа"."В марте 2022 года в одном из выпусков печатного СМИ Республики Алтай были опубликованы несколько статей, которые, по заключению эксперта, дискредитируют использование Вооруженных сил Российской Федерации. В отношении юридического лица, а также директора регионального печатного издания сотрудниками полиции были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Постановлением Горно-Алтайского городского суда юридическому лицу назначен административный штраф в размере 300 тысяч рублей, директору – штраф в сумме 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Накануне СУСК РФ по региону сообщало, что издателя горно-алтайской газеты "Листок" Сергея Михайлова задержали за публикацию недостоверной информации о российской армии, уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. В ближайшее время Михайлову будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.По ч. 2 ст. 207.3 УК РФ Михайлову грозит вплоть до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.Ранее на деятельность издания "Листок" люди пожаловались сенатору от Республики Алтай Владимиру Полетаеву. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Полетаев изучил газету и отправил экземпляры в Генпрокуратуру и Роскомнадзор. Сенатор отметил, что считает распространителей недостоверной информации о российской армии пособниками нацистов.

https://ria.ru/20220412/uchitelnitsa-1783208242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика алтай, россия